Общество

Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительностьRT на русском 14:49

Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду. По словам певицы, она рада, что Микелла «приняла взрослое решение» и передала свои первые заработанные средства на благотворительность.
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Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"
— Владимир Вавилов, российский общественный деятельLenta.ru 11:53

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Стало известно о судьбе выигранного дочерью Алсу на «Голосе» миллиона

Газета.Ru14:40

Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

РИА Новости14:01

Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

Говорит Москва11:29

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

Lenta.ru11:53

Дочь Алсу отдала на благотворительность выигрыш в «Голос.Дети»

Московский Комсомолец11:39

Победительница конкурса «Голос. Дети» Микелла Абрамова передала выигрыш в 1 млн руб татарстанскому Фонду помощи

Эхо Москвы11:33

Алсу сообщила, что ее дочь сама решила передать выигрыш в 1 млн рублей фонду им. Вавиловой

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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
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