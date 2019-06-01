Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительностьRT на русском 14:49

Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"

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Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

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