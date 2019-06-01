Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительностьLenta.ru 11:53

Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Происшествия Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

Музыка На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.

Политика Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".

Футбол На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".

Экономика Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.

Происшествия В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Общество Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.

Экономика Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.

Общество Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.

Авто Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.

Политика Премьер-министр Малайзии сделал громкое заявление по катастрофе MH17 Возглавляемая Голландией комиссия пришла к выводу, что лайнер с 298 пассажирами и членами экипажа был сбит примерно в 40 км от российско-украинской границы ракетой «Бук» Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад требует конкретных и неопровержимых доказательств вины России в катастрофе авиалайнера компании Malaysia Airlines (MH17), которая произошла в небе над Украиной летом 2014 года.

Спорт Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».

Общество В России с 1 июня отменили внутрисетевой роуминг С сегодняшнего дня в России вступили в силу поправки в федеральный закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.

Общество Лимит трат российских пенсионеров в день составляет 200 рублей За вычетом обязательных расходов на оплату коммунальных услуг и лекарства, среднестатистическому российскому пенсионеру остается на траты в день не более 200 рублей, – подсчитала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

Происшествия В Ростове застрелили помощника депутата Заксобрания Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость застрелил хозяина квартиры.

Шоу-бизнес Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Ксения Собчак поделилась фото сына с занятий по дзюдо Маленький Платон осваивает новый вид спорта. Двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана начал заниматься дзюдо.

Спорт Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, сообщили СМИ Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".

Армия и оружие В Судане полиция открыла огонь по протестующим В столице Судана городе Хартум военная полиция открыла огонь по бастующим гражданам около моста Нил аль-Азрак.

Политика В России вырос рейтинг доверия Владимиру Путину По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения рейтинг Владимира Путина вырос.

Происшествия Полицейские обезвредили бомбу под автомобилем в Северной Ирландии В Северной Ирландии неизвестные прикрепили самодельное взрывное устройство к днищу патрульной машины.

Экономика ГЭС «Чапарраль» в Сальвадоре находится на завершающем этапе строительства Строительные работы на ГЭС "Чапарраль" в Сальвадоре, в которых участвует российская компания "Тяжмаш", вскоре будут завершены, заявил РИА Новости посол этой страны в России Эфрен Арнольдо Берналь Чевес (Efren Arnoldo Bernal Chevez).