Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительностьРИА Новости 20:45

По словам Вавилова, Абрамова подписала договор о передаче выигранных ею денег еще 29 апреля. "Я передаю этот миллион для ваших деток", - процитировал Вавилов слова дочери Алсу в ходе благотворительного концерта, который прошёл в День защиты детей в Казани.
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Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"
— Владимир Вавилов, российский общественный деятельLenta.ru 11:53

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Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность

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Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

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