Общество

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительностьРИА Новости 14:01

На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.
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Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"
— Владимир Вавилов, российский общественный деятельLenta.ru 11:53

Подробнее о событии

Стало известно о судьбе выигранного дочерью Алсу на «Голосе» миллиона

Газета.Ru14:40

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

РИА Новости14:01

Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

Говорит Москва11:29

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

Lenta.ru11:53

Дочь Алсу отдала на благотворительность выигрыш в «Голос.Дети»

Московский Комсомолец11:39

Победительница конкурса «Голос. Дети» Микелла Абрамова передала выигрыш в 1 млн руб татарстанскому Фонду помощи

Эхо Москвы11:33

Алсу сообщила, что ее дочь сама решила передать выигрыш в 1 млн рублей фонду им. Вавиловой

ТАСС13:53
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Происшествия

Пассажиры Шереметьево не могут получить багаж более 2 часов из-за сбоя

Пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D, предположительно в связи со сбоем в системе выдачи, пишет 1 июня сайт телеканала РЕН ТВ.
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Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
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Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушения

Генеральный директор завода «Кристалл», на котором произошла серия взрывов, был отстранен от работы накануне ЧП.
Обновлено в 12:25
Происшествия

В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Улан-Удэ арестован владелец батута, на котором пострадали дети

Суд в Улан-Удэ арестовал владельца батута, во время опрокидывания которого 30 мая получили травмы пятеро детей.
Обновлено в 09:12
Политика

США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО

В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.
Обновлено в 13:13
Происшествия

AP: власти США подтвердили личность стрелка в Вирджинии

Власти штата Вирджиния подтвердили личность стрелка, открывшего огонь в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич, в результате чего погибли 12 человек.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Дагестане возросло до шести

Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Тарумовском районе Дагестана увеличилось до шести человек.
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Спорт

Российские волейболисты одержали первую победу в Лиге наций

Обновлено в 12:53
Происшествия

Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Обновлено в 11:01
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
Обновлено в 08:04
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие

Два снаряда выпустили по Израилю с территории Сирии

Обновлено в 14:14
Общество

Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.
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Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
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Общество

Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на финал ЛЧ

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Культура

Автор «Сталингулага» записал ролик про протесты в Екатеринбурге

Обновлено в 04:45
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Политика

Путин присвоил имена российским аэропортам

Президент России Владимир Путин присвоил московскому аэропорту Шереметьево имя поэта Александра Пушкина, Внуково - авиаконструктора Андрея Туполева, а Домодедово — учёного Михаила Ломоносова.
Обновлено вчера в 05:56
Общество

Владимир Зеленский показал подросших детей

41-летний президент Украины Владимир Зеленеский практически не пускает публику в свою личную жизнь.
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Задержана оставившая двух детей в хостеле мать

Обновлено в 11:51
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Дебошир спрятался от полиции под вагоном электрички в Подмосковье

Дебошир набросился с ножом на пассажиров и начал им угрожать.
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Гаджеты

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу

Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
Обновлено в 05:43
Транспорт

Конкурс на проектирование скоростной трассы Москва-Казань намечен на 2020 год

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Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Общество

Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса

Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.
Обновлено в 13:31
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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