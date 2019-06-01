Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительностьLenta.ru вчера в 11:53
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
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Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"
— Владимир Вавилов, российский общественный деятельLenta.ru вчера в 11:53
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Дочь Алсу отдала выигранный на шоу «Голос.Дети» миллион на благотворительность
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