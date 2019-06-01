Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительностьLenta.ru вчера в 11:53

По итогам повторного финала победителями были признаны все финалисты музыкального конкурса.

с чего всё началось

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