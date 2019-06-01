Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительностьLenta.ru 11:53

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
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Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"
— Владимир Вавилов, российский общественный деятельLenta.ru 11:53

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Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

РИА Новости20:45

Дочь Алсу отдала выигранный на шоу «Голос.Дети» миллион на благотворительность

StarHit.ru15:00

Некрасиво получается: Лоза обвинил Алсу в «благотворительности» за чужой счет

Вечерняя Москва14:22

И миллион не жалко! Микелла Абрамова совершила благородный поступок

7Дней.ру12:17

Алсу сообщила, что ее дочь сама решила передать выигрыш в 1 млн рублей фонду им. Вавиловой

ТАСС13:53

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

Lenta.ru11:53

Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

Телепрограмма11:45
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Происшествия

Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве

Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 12:52
Футбол

Месси упрекнул «Реал» за трансфер Роналду

Футболист упрекнул руководство королевского клуба за необдуманный шаг, приведший «Реал» к провалу, сообщает Marca.
Обновлено в 05:55
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин

Панические сообщения о "жутких последствиях" взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
Обновлено в 19:20
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей

В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Космос

Российские космонавты завершили работы в открытом космосе

Российские космонавты экипажа Международной космической станции (МКС) Алексей Овчинин и Олег Кононенко с небольшим опережением графика завершили первый в 2019 году выход в открытый космос.
Обновлено 29 мая в 20:49
Происшествия

Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае

Обновлено в 20:39
Происшествия

Ураган сорвал крышу сцены на рок-фестивале на Украине

Обновлено в 21:54
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов

В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.
Обновлено в 12:30
Космос

Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии

С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
Транспорт

Жители Рубцовска рискуют остаться без муниципальных автобусов

Городское пассажирское предприятие Рубцовска существует уже более 70 лет.
Обновлено в 22:17
Политика

Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено в 13:58
Происшествия

В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа

В московском аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа из-за выросшего пассажиропотока, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 15:47
Политика

ВЦИОМ представил новый рейтинг доверия Владимиру Путину

На прошлой неделе Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты исследования, согласно которым рейтинг доверия президенту упал до исторического минимума и составляет 30,5%. Тогда глава ВЦИОМ Валерий Федоров говорил, что причина в том, что люди не понимают, когда начнут лучше жить.
Обновлено вчера в 10:31
Футбол

Ульрайх впервые вызван в сборную Германии

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх вызван в сборную Германии для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией (8 июня) и Эстонией (11 июня).
Обновлено в 08:15
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено в 10:21
Здоровье

Пациентов ДРКБ поздравили с праздником спустившиеся с крыши супергерои

Тяжелобольных пациентов ДРКБ поздравили с Днем защиты детей спустившиеся с крыши супергерои, сообщает пресс-служба больницы.
Обновлено в 10:34
Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о личном приеме

Обновлено в 13:27
Происшествия

В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию

В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
Обновлено в 22:24
Здоровье

Гороскоп на 2 июня

Звезды гороскопа обещают удачливость, активность, ясность мысли.
Обновлено в 18:05
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Футбол

Полузащитник тульского «Арсенала» перейдет в киевское «Динамо»

23-летний футболист принадлежит Аустрии, но минувший сезон он провел в тульском Арсенале на правах аренды.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Единоборства

Каллум Смит нокаутировал Хассана Н’Дама Н’Жикама

Чемпион WBA во втором среднем весе Каллум Смит одержал быструю победу над экс-чемпионом мира в среднем весе Хассаном Н’Дамом Н’Жикамом 1 июня в Нью-Йорке.
Обновлено в 22:15
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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