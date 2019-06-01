Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительностьLenta.ru 11:53
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
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Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"
— Владимир Вавилов, российский общественный деятельLenta.ru 11:53
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Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве
Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.
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Месси упрекнул «Реал» за трансфер Роналду
Футболист упрекнул руководство королевского клуба за необдуманный шаг, приведший «Реал» к провалу, сообщает Marca.
Обновлено в 05:55
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При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
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Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин
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Обновлено в 19:20
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей
В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
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Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
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Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
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Космос
Российские космонавты завершили работы в открытом космосе
Российские космонавты экипажа Международной космической станции (МКС) Алексей Овчинин и Олег Кононенко с небольшим опережением графика завершили первый в 2019 году выход в открытый космос.
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Ураган сорвал крышу сцены на рок-фестивале на Украине
Обновлено в 21:54
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Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
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Происшествия
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов
В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.
Обновлено в 12:30
Космос
Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым
Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии
С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
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Транспорт
Жители Рубцовска рискуют остаться без муниципальных автобусов
Городское пассажирское предприятие Рубцовска существует уже более 70 лет.
Обновлено в 22:17
Политика
Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено в 13:58
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В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа
В московском аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа из-за выросшего пассажиропотока, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 15:47
Политика
ВЦИОМ представил новый рейтинг доверия Владимиру Путину
На прошлой неделе Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты исследования, согласно которым рейтинг доверия президенту упал до исторического минимума и составляет 30,5%. Тогда глава ВЦИОМ Валерий Федоров говорил, что причина в том, что люди не понимают, когда начнут лучше жить.
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Ульрайх впервые вызван в сборную Германии
Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх вызван в сборную Германии для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией (8 июня) и Эстонией (11 июня).
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Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
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Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
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Тяжелобольных пациентов ДРКБ поздравили с Днем защиты детей спустившиеся с крыши супергерои, сообщает пресс-служба больницы.
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В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию
В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
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Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
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Обновлено вчера в 17:30
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Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
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На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
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Каллум Смит нокаутировал Хассана Н’Дама Н’Жикама
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