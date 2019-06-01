Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительностьLenta.ru вчера в 11:53

Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Политика Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17 Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.

Футбол Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.

Происшествия В Дзержинске произошли взрывы на тротиловом заводе В городе # Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com / jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@ NemcofAleksei) 1 июня 2019 г. На данный момент площадь пожара составляет около 100 квадратных метров, причиной взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" стало нарушение технологического процесса, опасность повторных взрывов сохраняется.

Шоу-бизнес Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.

Единоборства Боксер-тяжеловес Энди Руиз отобрал у Энтони Джошуа все его титулы В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" завершился вечер профессионального бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок британского тяжеловеса Энтони Джошуа против мексиканца Энди Руиза.

Общество В России официально отменили национальный роуминг Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал победой отмену внутрироссийского роуминга.

Спорт Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей С сегодняшнего дня, 1 июня, вступает в силу постановление правительства РФ, регулирующее оформление тюнинга автомашин, подписанное премьером Дмитрием Медведевым в апреле 2019 года.

Финансы Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля По данным ЦБ, интерес населения к иностранной валюте вырос на 44 процента. В основном спросом пользуются доллары США.

Происшествия Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.

Общество Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Политика В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.

Наука Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.

Шоу-бизнес Дочь Любови Успенской разделась в бассейне Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина переживает не самый счастливый период в жизни.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.