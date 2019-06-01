Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительностьLenta.ru вчера в 11:53

24 мая генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что победителями признаны все финалисты. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.

с чего всё началось

Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

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