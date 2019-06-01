Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительностьLenta.ru 11:53

24 мая генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что победителями признаны все финалисты. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.

с чего всё началось

Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Происшествия Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.

Происшествия Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушения Генеральный директор завода «Кристалл», на котором произошла серия взрывов, был отстранен от работы накануне ЧП.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Происшествия Автомобиль въехал в толпу в Петербурге В Петроградском районе Санкт-Петербурга автомобиль въехал в толпу людей, передает "Фонтанка.ру".

Экономика Картины, счета, самолеты. Суд арестовал имущество братьев Ананьевых У Дмитрия Ананьева арестовали средства на счетах в Промсвязьбанке и «Возрождении», долю в «ПСБ-Менеджменте», земельные участки, квартиры, автомобили (Mercedes-Benz GL 450, BMW X3 XDrive, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz S600) и самолет Bombardier Challenger 650 (бортовой номер OE-LDN).

Армия и оружие Полторак пообещал премировать военных перед отправкой в Донбасс Украинские военнослужащие, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед участием в военной операции в Донбассе, будут получать премию в размере 3 тыс. грн (около $111 по курсу Нацбанка).

Происшествия Суд арестовал следователей СК и адвоката по делу о взятке По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор с адвокатом, чтобы получить взятку от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов, полученный 1 млн руб. фигуранты распределили между собой.

Авто Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.

Политика МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.

Футбол Сулейманов не сыграет за молодежную сборную России из-за травмы Нападающий молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов из-за проблем со здоровьем пропустит товарищеский матч с Чехией 5 июня.

Политика Вице-премьер Украины пригрозил Зеленскому госпереворотом из-за языка Вице-премьер Украины Певел Розенко пригрозил "новой власти" переворотом в случае отмены закона о языке.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Политика Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17 Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.

Футбол Васильев: уровень российского футбола точно не растёт Бывший вице-президент французского клуба «Монако» Вадим Васильев поделился мнением об уровне российского футбола.

Политика В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.

Авто В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.

Происшествия Полиция задержала женщину, оставившую детей в подмосковном хостеле Напомним: 29 мая стало известно, что мать бросила двух малолетних детей в хостеле в Котельниках. Женщину разыскивали следователи.

Общество В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.

Политика Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.