Общество

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительностьLenta.ru 11:53

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
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Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"
— Владимир Вавилов, российский общественный деятельLenta.ru 11:53
с чего всё началось

Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой

24 мая генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что победителями признаны все финалисты. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
ТАСС10:49

Подробнее о событии

Стало известно, как дочь Алсу потратила выигрыш в «Голосе»

Газета.Ru13:17

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

РИА Новости12:29

Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой

ТАСС10:49

Дочь Алсу отдала на благотворительность выигрыш в «Голос.Дети»

Московский Комсомолец11:39

Победительница конкурса «Голос. Дети» Микелла Абрамова передала выигрыш в 1 млн руб татарстанскому Фонду помощи

Эхо Москвы11:33

Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду имени Анжелы Вавиловой

Известия11:52

Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

Говорит Москва11:29
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушения

Генеральный директор завода «Кристалл», на котором произошла серия взрывов, был отстранен от работы накануне ЧП.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Общество

Во Франции на акции «желтых жилетов» вышли 2,6 тыс. человек

Обновлено в 12:30
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу в Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга автомобиль въехал в толпу людей, передает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 13:05
Экономика

Картины, счета, самолеты. Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

У Дмитрия Ананьева арестовали средства на счетах в Промсвязьбанке и «Возрождении», долю в «ПСБ-Менеджменте», земельные участки, квартиры, автомобили (Mercedes-Benz GL 450, BMW X3 XDrive, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz S600) и самолет Bombardier Challenger 650 (бортовой номер OE-LDN).
Обновлено 30 мая в 15:16
Армия и оружие

Полторак пообещал премировать военных перед отправкой в Донбасс

Украинские военнослужащие, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед участием в военной операции в Донбассе, будут получать премию в размере 3 тыс. грн (около $111 по курсу Нацбанка).
Обновлено в 10:10
Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

Обновлено в 08:04
Происшествия

Суд арестовал следователей СК и адвоката по делу о взятке

По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор с адвокатом, чтобы получить взятку от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов, полученный 1 млн руб. фигуранты распределили между собой.
Обновлено в 11:08
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Политика

МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Футбол

Сулейманов не сыграет за молодежную сборную России из-за травмы

Нападающий молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов из-за проблем со здоровьем пропустит товарищеский матч с Чехией 5 июня.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 13:09
Армия и оружие

В Китае назвали самую страшную российскую ракету для США

Обновлено в 07:20
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил Зеленскому госпереворотом из-за языка

Вице-премьер Украины Певел Розенко пригрозил "новой власти" переворотом в случае отмены закона о языке.
Обновлено в 04:50
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Футбол

Васильев: уровень российского футбола точно не растёт

Бывший вице-президент французского клуба «Монако» Вадим Васильев поделился мнением об уровне российского футбола.
Обновлено в 11:42
Политика

В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Истекающий кровью дебошир залез под электричку Рязань - Москва

Обновлено в 12:03
Авто

В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили

В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Полиция задержала женщину, оставившую детей в подмосковном хостеле

Напомним: 29 мая стало известно, что мать бросила двух малолетних детей в хостеле в Котельниках. Женщину разыскивали следователи.
Обновлено в 11:22
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги

Турист погиб, упав с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 11:49
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета

Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Авто

В России вступили в силу правила тюнинга автомобилей

Правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других колёсных транспортных средств вступают в силу в России с 1 июня.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Обновлено в 11:01
Культура

Автор «Сталингулага» записал ролик про протесты в Екатеринбурге

Обновлено в 04:45
Происшествия

Полицейские пресекли массовый конфликт в центре Москвы

Обновлено в 12:20
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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