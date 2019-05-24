Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»53 новости 14:58

Конечно же, мы пригласили всех финалистов, но, к сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие в нашем вечере. Это ее решение, и мы его уважаем. Она по-прежнему остается частью большой семьи “Голоса”, и мы желаем ей больших творческих успехов.

Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.

Политика Третье уголовное дело возбуждено против Порошенко на Украине Третье уголовное дело возбуждено на Украине против бывшего президента страны Петра Порошенко.

Музыка Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети» Эрнст, в свою очередь, выразил сожаление тем, что Микелла не приняла участие в спецвыпуске, отметив, что она такой же член семьи "Голоса", как и все.

Политика Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.

Происшествия Водителя перевернувшегося в Италии автобуса отпустили на свободу Судья предварительного следствия Сиены в пятницу, 24 мая, выпустил на свободу водителя туристического автобуса, который несколько дней назад попал в ДТП неподалеку от итальянского города Бадессе.

Футбол Рамос размышляет об уходе из «Реала» Сразу две испанские газеты сообщают, что капитан "бланкос" Серхио Рамос размышляет о вариантах продолжения карьеры в другом клубе.

Общество Госдума одобрила новые правила техосмотра Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Экономика В российских магазинах упали цены на красную икру «Рекордный улов лососевых не мог не отразиться на стоимости красной икры: оптовые цены на нее в прошлом году снизились более чем на 30%», - заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, подчеркнув, что потребительские цены снизились лишь на 5%.

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Происшествия Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.

Общество Россияне массово променяли вино на пиво Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.

Игры В Steam началась очередная «Весенняя уборка» Онлайновый магазин Steam вновь начал акцию «Весенняя уборка» для старожилов сервиса.

Экономика В России 220 млрд рублей выделят на цифровые технологии В России на реализацию проектов по развитию «сквозных» цифровых технологий из бюджета выделят 220 млрд рублей.

Хоккей Юкка Ялонен: «Нужно забыть победу Финляндии над Россией в 2011-м» С кем играть России – В 2011-м вы обыграли здесь Россию (в полуфинале ЧМ со счетом 3:0). – Ту встречу нужно забыть.

Здоровье Два медведя на Сахалине оказались опасными для жизни Специалистами диагностического отдела ФГБУ Сахалинская МВЛ при исследовании двух проб от двух медведей, убитых в Томаринском районе, выявлены личинки трихинелл в живом виде.

Происшествия Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Политика Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17 Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Происшествия Опубликован снимок подозреваемого по делу о взрыве в Лионе В эфире французского телеканала BFMTV показали кадры, на которых запечатлен возможный виновник взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.

Политика Россияне смогут без виз посещать Коста-Рику Как сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД, граждане РФ с загранпаспортом смогут находиться на территории республики без визы в течение 90 дней, считая с даты въезда.

Политика Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".