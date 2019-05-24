Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»53 новости вчера в 14:58

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Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»

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