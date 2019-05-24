Музыка

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети»ТАСС вчера в 14:47

За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще два участника: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.
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Дмитрий Нагиев
Конечно же, мы пригласили всех финалистов, но, к сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие в нашем вечере. Это ее решение, и мы его уважаем. Она по-прежнему остается частью большой семьи “Голоса”, и мы желаем ей больших творческих успехов.
— Дмитрий Нагиев, российский предпринимательRambler News Service вчера в 14:58

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Участница «Голоса» встала на защиту дочери Алсу перед спецвыпуском шоу

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Звезда «Голоса» вступилась за дочь Алсу перед повторным финалом

ФАНвчера в 13:18

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голоса. Дети»

РИА Новостивчера в 15:05

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ТАССвчера в 14:47

Дочь певицы Алсу не принимает участие в спецвыпуске «Голос. Дети»

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Наставники «Голос. Дети» не приехали на повторный финал

Московский Комсомолецвчера в 15:46

Дочь Алсу не принимает участие в спецвыпуске «Голос. Дети»

RT на русскомвчера в 15:46
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