Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»Интерфакс вчера в 07:37
В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила, что проверит результаты голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.
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Армия и оружие
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Космос
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В Росгвардии назвали видео с «неудачной операцией» постановкой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что видео, где люди в форме пытаются задержать мужчин на автомобиле, напоминает смонтированную художественную постановку, передает «РИА Новости».
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Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.
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Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
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Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
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РФС обсудит лимит на легионеров 23 мая
Исполком РФС обсудит вопрос лимита на легионеров на заседании 23 мая.
Обновлено в 16:34