Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»Интерфакс вчера в 07:37

В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила, что проверит результаты голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.

Музыка Лазарев прошёл в финал «Евровидения» Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Общество В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.

Происшествия Поступило сообщение об угрозе взрыва у метро «Сокол» Источник в экстренных службах проинформировал о поступлении сообщения об угрозе взрыва у метро "Сокол" в Москве, передает ТАСС.

Происшествия Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.

Общество Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.

Игры Microsoft и Sony решили сотрудничать в облачных играх и ИИ Два прямых конкурента в области игровых приставок, Sony и Microsoft, решили начать сотрудничество в области облачных игр и искусственного интеллекта.

Игры Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.

Происшествия Самолет совершил аварийную посадку без шасси и остался цел Самолет британской авиакомпании Flybe совершил аварийную посадку без передней стойки шасси в аэропорту в Северной Ирландии.

Армия и оружие Атаку на корабль показали с ракеты Полет и атаку на условную цель в виде вражеского корабля турецкой противокорабельной ракеты Atmaca показали на видео, полученном с камеры, установленной на боеголовке.

Космос НСА планирует реализовать совместно с ЮФУ три проекта в сфере агрострахования и страховой грамотности Еще один проект, который НСА планирует реализовать совместно с Южным федеральным университетом, по словам Биждова, связан с разработкой методики дистанционной диагностики и мониторинга земной поверхности (гиперскан).

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.

Экономика В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".

Политика Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.

Происшествия В Росгвардии назвали видео с «неудачной операцией» постановкой Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что видео, где люди в форме пытаются задержать мужчин на автомобиле, напоминает смонтированную художественную постановку, передает «РИА Новости».

Политика Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.

Гаджеты Новый чип Snapdragon 730 набирает более 200 тыс. баллов в AnTuTu К настоящему времени имеются данные, что продвинутый Snapdragon 730 смогут уместить в новейших смартфонах Xiaomi Mi A3 и Lenovo Z6 Youth Edition, но пока производители не раскрывают точные параметры будущих устройств.

Политика Зеленский хочет начать переговоры с РФ по Донбассу Член штаба избранного президента Украины Руслан Стефанчук в украинском телеэфире сообщил о готовности Владимира Зеленского начать переговоры с Россией по Донбассу в рамках «нормандского формата».

Политика Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.

Армия и оружие Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.

Происшествия Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.