Музыка

Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»Интерфакс вчера в 07:37

В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила, что проверит результаты голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Первый канал» аннулировал результат голосования финального этапа шоу «Голос.Дети»

Эхо Москвы00:30

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 11:43

Результаты финала шестого сезона «Голос. Дети» аннулированы

RT на русскомвчера в 09:30

«Первый канал» аннулировал результаты финала шоу «Голос.Дети»

Коммерсантъвчера в 07:43

Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети»

ТАССвчера в 07:31

«Первый канал» аннулировал результаты «Голос.Дети» из-за накруток

Ведомостивчера в 07:30

Джазмен Сергей Жилин назвал загадкой события после накрутки на «Голосе»

РБКвчера в 10:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:57, Ашберн
Футбол

ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги

Обновлено в 17:10
Музыка

Лазарев прошёл в финал «Евровидения»

Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено в 16:09
Музыка

Монеточка отметит день рождения в Зеленом театре

Обновлено в 10:57
Происшествия

Поступило сообщение об угрозе взрыва у метро «Сокол»

Источник в экстренных службах проинформировал о поступлении сообщения об угрозе взрыва у метро "Сокол" в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 17:41
Происшествия

Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани

Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Футбол

Как Ришарлисон узнал о вызове в сборную Бразилии. Это надо видеть

Полузащитник "Эвертона" Ришарлисон эмоционально воспринял вызов в сборную Бразилии на Кубок Америки.
Обновлено в 17:03
Игры

Microsoft и Sony решили сотрудничать в облачных играх и ИИ

Два прямых конкурента в области игровых приставок, Sony и Microsoft, решили начать сотрудничество в области облачных игр и искусственного интеллекта.
Обновлено в 05:05
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Самолет совершил аварийную посадку без шасси и остался цел

Самолет британской авиакомпании Flybe совершил аварийную посадку без передней стойки шасси в аэропорту в Северной Ирландии.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие

ВВС США показали видео сброса новых 13-тонных бомб GBU-57

ВВС США обнародовали видеозапись полигонного применения новейших 13-тонных авиабомб GBU-57.
Обновлено в 14:58
Авто

В честь 100-летия Bentley выпустила эксклюзивную книгу

Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Атаку на корабль показали с ракеты

Полет и атаку на условную цель в виде вражеского корабля турецкой противокорабельной ракеты Atmaca показали на видео, полученном с камеры, установленной на боеголовке.
Обновлено в 09:17
Космос

НСА планирует реализовать совместно с ЮФУ три проекта в сфере агрострахования и страховой грамотности

Еще один проект, который НСА планирует реализовать совместно с Южным федеральным университетом, по словам Биждова, связан с разработкой методики дистанционной диагностики и мониторинга земной поверхности (гиперскан).
Обновлено в 07:51
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Экономика

В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".
Обновлено в 15:22
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100

Обновлено в 09:29
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Происшествия

В Росгвардии назвали видео с «неудачной операцией» постановкой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что видео, где люди в форме пытаются задержать мужчин на автомобиле, напоминает смонтированную художественную постановку, передает «РИА Новости».
Обновлено в 13:41
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Происшествия

В Саратове полицейский сбил насмерть подростка

Обновлено в 14:26
Гаджеты

Новый чип Snapdragon 730 набирает более 200 тыс. баллов в AnTuTu

К настоящему времени имеются данные, что продвинутый Snapdragon 730 смогут уместить в новейших смартфонах Xiaomi Mi A3 и Lenovo Z6 Youth Edition, но пока производители не раскрывают точные параметры будущих устройств.
Обновлено в 02:44
Политика

Зеленский хочет начать переговоры с РФ по Донбассу

Член штаба избранного президента Украины Руслан Стефанчук в украинском телеэфире сообщил о готовности Владимира Зеленского начать переговоры с Россией по Донбассу в рамках «нормандского формата».
Обновлено в 17:14
Политика

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
Футбол

РФС обсудит лимит на легионеров 23 мая

Исполком РФС обсудит вопрос лимита на легионеров на заседании 23 мая.
Обновлено в 16:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное