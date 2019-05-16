Музыка
Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосованияОбщественная служба новостей 16 мая в 09:51
Напомним, победительницей шестого сезона стала дочь Алсу — Микелла Абрамова, которая набрала рекордные 56% зрительских голосов. Сразу после финала в соцсетях появилось множество сообщений о «фальсификации» результатов конкурса, после чего руководство канала инициировало проверку.
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«Первый канал» аннулировал результат голосования финального этапа шоу «Голос.Дети»
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