Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосованияОбщественная служба новостей 16 мая в 09:51

Напомним, победительницей шестого сезона стала дочь Алсу — Микелла Абрамова, которая набрала рекордные 56% зрительских голосов. Сразу после финала в соцсетях появилось множество сообщений о «фальсификации» результатов конкурса, после чего руководство канала инициировало проверку.

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

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