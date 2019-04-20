Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии НачаловойИзвестия вчера в 20:59

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа». Композиция Юлии Началовой в исполнении дочери Алсу, почтившей память певицы, растрогала зрителей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Подло и низко»: Лобода спекулирует на смерти Началовой в шоу «Голос. Дети» - Сеть

VistaNews07:08

Дочь Алсу выступила с песней Юлии Началовой

Пятый каналвчера в 19:32

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал шоу «Голос»

News.ru07:23

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

URA.Ru03:38

«Может петь абсолютно все»: Лобода назвала дочь Алсу «фирменной девочкой»

Телепрограмма04:25

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

Известиявчера в 20:59

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Газета.Ru05:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Москвой, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс порталу BNS, комментируя встречу президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд.
Обновлено вчера в 19:25
Общество

Сотрудники ЮУМЗа вышли на митинг

Добавим, изначально работники ЮУМЗа собирались выйти на митинг 30 марта.
Обновлено в 03:40
Политика

Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Забайкалье из-за пожаров пострадали 17 человек

Обновлено вчера в 17:41
Общество

Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами

«Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Обновлено в 06:23
Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Технологии

Boston Dynamics начнет продажу роботов SpotMini

Глава Boston Dynamics Марк Рейберт заявил, что серийное производство робопсов начнется в июле или августе этого года.
Обновлено в 04:59
Наука

Идеальный лазерный материал прошел проверку

Физики из МФТИ вывернули этот поиск наизнанку и доказали, что запрещенные реакции для элементарных частиц могут оставаться запрещенными и в кристаллических материалах — Вейлевских полуметаллах.
Обновлено 18 апреля в 05:45
Общество

В России появятся частные кладбища

Обновлено вчера в 00:15
Авто

Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке машины в салоне

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как купить новую машину по цене дешевле рыночной.
Обновлено в 05:10
Хоккей

Семь игроков ЦСКА вызваны в сборную России по хоккею

После завершения сезона КХЛ в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Словакии вызваны семь игроков победителя ЦСКА, а также один игрок финалиста "Авангарда" Илья Михеев.
Обновлено в 05:49
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:09
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).
Обновлено в 01:05
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Политика

МИД Белоруссии обвинил посла РФ в разрушении отношений между странами

В МИДе остались недовольны заявлением Бабича на телеканале "Россия-24" о том, что никто из должностных лиц России ни разу не называл конечную стоимость БелАЭС и Лукашенко заблуждается, а утверждения белорусской депутатки о том, что Бабич говорил о снижении цены строительства со стороны России — "информационный вброс".
Обновлено в 05:07
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

В Новгородской области рыбак погиб, перевернувшись в лодке

Трое рыбаков перевернулись в лодке в акватории Сиверсова канала в Новгородской области.
Обновлено в 07:38
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти в Украину

В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что России запретила экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 06:20
Общество

Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире

В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено вчера в 17:00
Гаджеты

Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется

Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Общество

В состоянии Дмитрия Быкова отмечают положительную динамику

Врачи в Уфе отмечают положительную динамику состояния писателя и публициста Дмитрия Быкова.
Обновлено 18 апреля в 05:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено 18 апреля в 04:52
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно

Обновлено вчера в 15:38
Общество

Московским студентам предлагают места в первых рядах шествия «Бессмертный полк» почти за месяц Дня Победы

Спортивные клубы некоторых столичных вузов разместили в соцсетях соответствующие обращения.
Обновлено в 06:30
Наука

Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Экономика

«Газпром нефть» актуализировала стратегию в геологоразведке через цифровизацию

"Газпром нефть" утвердила стратегию геологоразведки, ориентированную на цифровую трансформацию.
Обновлено вчера в 11:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юлия Началова
Российская певица
Российская певица, актриса и телеведущая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное