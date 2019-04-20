Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии НачаловойИзвестия вчера в 20:59
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа». Композиция Юлии Началовой в исполнении дочери Алсу, почтившей память певицы, растрогала зрителей.
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