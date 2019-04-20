Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии НачаловойИзвестия вчера в 20:59

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа». Композиция Юлии Началовой в исполнении дочери Алсу, почтившей память певицы, растрогала зрителей.
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Дочь Алсу вышла в финал «Голоса» с песней Юлии Началовой

РИА Новости08:04

«Подло и низко»: Лобода спекулирует на смерти Началовой в шоу «Голос. Дети» - Сеть

VistaNews07:08

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

URA.Ru03:38

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Газета.Ru05:27

«Может петь абсолютно все»: Лобода назвала дочь Алсу «фирменной девочкой»

Телепрограмма04:25

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

Известиявчера в 20:59

Дочь Алсу выступила с песней Юлии Началовой

Пятый каналвчера в 19:32
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Политика

Миллионы евро нашли в доме экс-президента Судана

Следователи военной прокуратуры нашли в доме бывшего президента Судана Омара аль-Башира миллионы евро и несколько миллиардов в местной валюте.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Обновлено в 10:32
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш

Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Кино

Постапокалиптический фильм «Эпидемия. Вонгозеро» покажут в кинотеатрах осенью

Фильм является приквелом к истории, рассказанной в сериале.
Обновлено в 10:46
Политика

Кузнецова сообщила о возвращении 50 российских детей из Сирии и Ирака

В Россию с декабря 2018 года были возвращены более 50 российских детей, находившихся на территории Ирака и Сирии.
Обновлено в 09:11
Футбол

Тренер «Спартака» заявил, что всем нужны «единство и вера»

Обновлено в 10:40
Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Экономика

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Здоровье

Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника

Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Медведева отреагировала на отписку Загитовой в соцсети

Обновлено в 08:42
Путешествия

Евросоюз упростит правила получения шенгенских виз

Правила облегчат добросовестным туристам получение краткосрочных виз для посещения стран Шенгенского соглашения, а также усилят стандарты безопасности и снизят риски нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

Двое подростков ранены при стрельбе в Москве

Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Общество

Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Энергетика

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсации за некачественную нефть

Белоруссия работает над минимизацией последствий поступления из России некачественной нефти и обсудит с компанией «Транснефть» компенсации.
Обновлено в 10:55
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

Гендиректора Пулково обвинили в загрязнении реки в Петербурге

Обновлено в 10:00
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Наука

На здоровье: как смертельный яд помогает сохранить молодость и лечить болезни

В Древней Греции и Риме, в свою очередь, яды нередко применяли для устранения соперников и даже использовали в качестве инструмента правосудия.
Обновлено вчера в 04:51
Гаджеты

Сотрудники Microsoft усомнились в политике гендерного равенства

Некоторые сотрудники Microsoft раскритиковали политику компании по обеспечению гендерного и этнического разнообразия.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27

Обновлено в 03:34
Происшествия

Крупнейший еврейский университет России подожгли в Подмосковье

Обновлено вчера в 16:55
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Юлия Началова
Российская певица
Российская певица, актриса и телеведущая.
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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