Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии НачаловойИзвестия вчера в 20:59

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа». Композиция Юлии Началовой в исполнении дочери Алсу, почтившей память певицы, растрогала зрителей.
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Дочь Алсу вышла в финал «Голоса» с песней Юлии Началовой

РИА Новости08:04

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

Известиявчера в 20:59

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Газета.Ru05:27

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

URA.Ru03:38

«Может петь абсолютно все»: Лобода назвала дочь Алсу «фирменной девочкой»

Телепрограмма04:25

«Подло и низко»: Лобода спекулирует на смерти Началовой в шоу «Голос. Дети» - Сеть

VistaNews07:08

Дочь Алсу выступила с песней Юлии Началовой

Пятый каналвчера в 19:32
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

Обновлено в 06:50
Хоккей

Оба победителя конференций впервые вылетели на старте плей-офф НХЛ

Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций прекратили борьбу в Кубке Стэнли уже в первом раунде.
Обновлено в 04:11
Общество

На следующей неделе в Москве потеплеет до плюс 25

Обновлено в 07:09
Происшествия

СМИ сообщили об установлении очага возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 08:30
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено вчера в 19:25
Религия

Православные готовятся отметить Вербное воскресенье

Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Гаджеты

Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется

Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Футбол

Определились номинанты на награду лучшему молодому игроку сезона в АПЛ

Названа шестерка футболистов, претендующих на приз лучшему молодому игроку сезона в Англии.
Обновлено в 09:10
Культура

Правительство РФ поручило расширить репертуар театров оперы и балета

Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила министерству культуры проанализировать репертуары театров оперы и балета, учитывая возрастные категории зрителей, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 07:11
Футбол

«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Обновлено в 09:01
Футбол

Боярский считает, что Семак должен возглавить сборную России

Боярский верит в настрой Сергея Семака, что тот сможет мобилизовать команду.
Обновлено в 08:44
Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Политика

Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени

На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Общество

В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова

Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Футбол

«Парма» ушла от поражения в игре с «Миланом»

Обновлено в 08:27
Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Юлия Барановская ответила на слухи о романе с Александром Гордоном

Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, сочла нужным ответить на этот комментарий.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Забайкалье потушили все природные пожары

Пожары во всех 14 населенных пунктах Забайкальского края полностью ликвидированы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 01:20
Политика

Лукашенко высказался по ситуации с послом России

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия «сама разберется» в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане

В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Экономика

Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро

Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

У России появятся атомные подлодки с крылатыми ракетами

Источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил журналистам о том, что Министерство обороны не исключает возможности создать две новые атомные уникальные подлодки "Борей-К".
Обновлено в 06:24
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР

Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
Обновлено в 06:06
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

Чеченец, обвиняемый в убийстве военных, оправдан присяжными

Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

В мире не хватает 23 млн женщин – американские учёные

Эталонное соотношение числа мужчин и женщин в мире нарушено, пишет журнал PNAS.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие

Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ

Обновлено в 07:37
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Юлия Началова
Российская певица
Российская певица, актриса и телеведущая.
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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