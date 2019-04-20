Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии НачаловойИзвестия вчера в 20:59

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа». Композиция Юлии Началовой в исполнении дочери Алсу, почтившей память певицы, растрогала зрителей.
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Пригожин ответил критикам выступления дочери Алсу на «Голос.Дети»

Телеканал 360°13:48

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

Известиявчера в 20:59

Дочь Алсу вышла в финал «Голоса» с песней Юлии Началовой

РИА Новости08:04

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

URA.Ru03:38

«Может петь абсолютно все»: Лобода назвала дочь Алсу «фирменной девочкой»

Телепрограмма04:25

Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой

RT на русском11:10

Дочь Алсу выступила с песней Юлии Началовой

Пятый каналвчера в 19:32
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Политика

Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине

Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Слон насмерть затоптал пять человек в Индии

После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщает Hindu.
Обновлено в 11:20
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Обновлено в 12:36
Единоборства

Первый бой UFC в Санкт-Петербурге закончился нокаутом

Противостояние Мустафаева и Физиева открыло UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:53
Футбол

Локомотив — ЦСКА 1:1

Московский «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:56
Политика

Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Происшествия

«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря

Обновлено в 11:44
Здоровье

Ежедневный завтрак снижает риск смерти от инфаркта

Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

Обновлено в 12:43
Здоровье

Юрий Цкипури принял участие в дискуссии по реализации нацпроекта «Здравоохранение»

В пятницу, 19 апреля, глава города Тулы Юрий Цкипури принял участие в дискуссии по обсуждению вопросов реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории Тульской области.
Обновлено вчера в 11:30
Футбол

Подарок Дзюбы перед матчем с «Краснодаром». Фото

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба перед матчем 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" в своем Инстаграме показал подарок, который ему вручили болельщики.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Спорт

Началась трансляция шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Ожесточенные бои начались у аэропорта Триполи, сообщают СМИ

Обновлено в 13:27
Политика

Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Собчак назвала Волочкову любимой игрушкой

Телеведущая Ксения Собчак назвала балерину Анастасию Волочкову «любимой игрушкой» и самым «любимым персонажем в отечественном шоу-бизнесе» в ходе дебатов на телевидении.
Обновлено в 13:29
Политика

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Экономика

Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%

Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Происшествия

Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству

Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш

Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Футбол

«Динамо» победило «Крылья Советов»

В матче 24 тура чемпионата России московское «Динамо» в родных стенах с минимальным счётом переиграло самарские «Крылья Советов».
Обновлено в 11:34
Армия и оружие

Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400

Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Политика

Слуцкий прокомментировал слова Волкера о сотрудничестве с Украиной

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Волкер хотел сказать, что Украина надолго останется под внешним управлением США.
Обновлено в 12:38
Космос

На МКС испытывают робота пришельцев – эксперт

«Гуманоидного вида чудище», попавшее на фото с МКС, всполошило российское сообщество уфологов, которые утверждают, что на станции тестируют технологии пришельцев – подальше от глаз.
Обновлено вчера в 22:30
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Российская певица, актриса и телеведущая.
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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