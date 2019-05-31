Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»ТАСС вчера в 18:28

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще два участника Ержан Максим и Валерий Кузаков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дочь Алсу и Ержан Максим выступили дуэтом на «Детской новой волне»

RT на русскомвчера в 20:42

На «Детской новой волне» дочь Алсу спела с Ержаном Максимом

Московский Комсомолецвчера в 20:35

Победившая на «Голосе» дочь Алсу стала сенсацией «Детской Новой волны»

Дни.рувчера в 13:37

После скандала на шоу «Голос.Дети» дочь Алсу вышла на сцену со своим оппонентом

URA.Ruвчера в 20:23

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

РИА Новостивчера в 20:03

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

ТАССвчера в 18:28

Дочь Алсу спела дуэтом с другим финалистом скандального «Голоса»

Газета.Ruвчера в 20:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Политика

В Энгельсском районе Александра Стрелюхина заменит Дмитрий Тепин

Как стало известно ИА "Взгляд-инфо", освободившееся кресло главы Энгельсского района займет нынешний министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин.
Обновлено в 00:51
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

СМИ: премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования крушения малайзийского Boeing-777, разбившегося в 2014 году в Донецкой области Украины.
Обновлено в 03:35
Культура

Роулинг написала новые книги о вселенной Гарри Поттера

Обновлено в 02:02
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата

Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Политика

Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 03:06
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Общество

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Обновлено в 03:25
Происшествия

Жертвами взрыва в Кабуле стали 4 человека

По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.
Обновлено в 02:18
Политика

ФСИН наделили полномочиями запрещать въезд иностранцев в Россию

ФСИН получил полномочия, которые позволят признать нежелательным нахождение в России иностранцев.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В ДТП под Владимиром погибли три человека, в том числе ребенок

В результате ДТП, как отмечает полиция, погибли водитель ВАЗ-2115 и пассажиры - женщина и ребенок 2018 года рождения.
Обновлено в 03:35
Транспорт

Водителей в Москве предупредили о непогоде и вечерних пробках

Водителям в Москве стоит быть осторожнее с парковкой днем из-за непогоды, вечером же ожидаются дачные пробки, час пик начнется раньше обычного, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Курсанты-дальневосточники выиграли всероссийские соревнования «Снайперский рубеж»

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища выиграли всероссийские соревнования "Снайперский рубеж - 2019", сообщила в пятницу журналистам пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 21:18
Политика

Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Здоровье

Пензенские ученые создали протез для бережных операций на сердце

Обновлено в 03:30
Происшествия

МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта

Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Экономика

Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд

Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч

В последний раз стоимость криптовалюты превышала отметку в $9 тыс. в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 12:08
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

Самолет экстренно приземлился в Волгограде

Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.
Обновлено в 03:28
Хоккей

«Адмирал» подписал контракт с защитником «Тамбова» Родионовым

Обновлено в 03:10
Игры

Новый рекорд: Microsoft покажет 14 игр от внутренних студий на E3 2019

В преддверии E3 2019 глава Xbox Фил Спенсер решил немного нагнать хайпа и поделился интересным фактом: в этом году Microsoft покажет на выставке 14 игр от своих внутренних студий - это будет рекорд, компания ещё никогда не привозила на E3 столько first-party проектов.
Обновлено в 02:48
Наука

Употребление энергетиков может привести к нарушениям в работе сердца

Ученые Тихоокеанского университета США выяснили, что употребление в течение часа двух энергетических напитков опасно для здоровья, так как такая доза влияет на сердечный ритм и повышает кровяное давление.
Обновлено вчера в 10:31
Футбол

Антонио Конте стал главным тренером «Интера»

Обновлено в 01:56
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Футбол

«Валенсия» планирует выкупить Черышева

Обновлено в 01:14
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов в Балаклее

Депутат Верховный рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны в марте 2017 года по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное