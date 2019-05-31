Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»ТАСС вчера в 18:28

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще два участника Ержан Максим и Валерий Кузаков.

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

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