Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»ТАСС вчера в 18:28

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще два участника Ержан Максим и Валерий Кузаков.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Политика Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Политика Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.

Общество Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.

Политика Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.

Общество Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.

Политика Президент Туркмении подвез Медведева на своей «Волге» Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за российским премьер-министром Дмитрием Медведевым на своей ГАЗ-21 "Волга", после чего они отправились на автопрогулку по Ашхабаду.

Наука На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.

Политика Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.

Происшествия Момент столкновения двух судов в Будапеште попал на видео После столкновения прогулочный катер перевернулся и быстро пошел ко дну. На его борту находились 33 туриста из Южной Кореи.

Космос Northrop Grumman объявила об успешных огневых испытаниях ракеты Omega В Соединённых Штатах специалисты аэрокосмической корпорации Northrop Grumman провели первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA.

Политика Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Политика Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400 Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Шоу-бизнес Ольгу Бузову возмутила просьба дизайнера не носить его вещи В ходе разговора журналистка рассказала о том, что один из российских дизайнеров просил ее поговорить с Ольгой Бузовой и сказать, чтобы она больше не носила его вещи.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА "Торонто Рэпторс" дома принимал "Голден Стэйт Уорриорз" а рамках первой встречи финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".

Происшествия В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии детей, которые пострадали в Улан-Удэ, когда ветер снес батут.

Общество «Разделяй с нами»: в Красноярске появятся контейнеры под сбор пластика Красноярск стал «юбилейным» пятидесятым городом федеральной программы «Разделяй с нами», реализуемой Coca-Cola в России в партнерстве с региональными операторами и ГК «ЭкоТехнологии».

Футбол «Валенсия» торгуется с «Вильярреалом» за Черышева Как сообщает AS, «Валенсия» собирается воспользоваться правом выкупа российского полузащитника Дениса Черышева.

Шоу-бизнес «Это уже слишком»: Любовь Успенская в мини-платье разочаровала фанатов Успенская регулярно посещает косметологов, тщательно фотошопит все свои фотографии и очень щепетильно выбирает наряды, избегая платьев, которые ее старят.

Хоккей «Торонто» может обменять Никиту Зайцева Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.

Происшествия На границе Колумбии и Венесуэлы прогремел взрыв Взрыв прогремел в колумбийском городе Кукута, расположенном на границе с Венесуэлой.

Экономика Bayer заморозила проект по локализации производства Bayer заморозила проект по локализации производства Скандал вокруг дженериков, которые выводятся на рынок до истечения сроков патентной защиты оригинальных препаратов, привел к тому, что иностранные фармкомпании приостанавливают локализацию производства своих лекарств в России.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Авто Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжа Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.

Финансы В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.