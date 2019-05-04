Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»ТАСС вчера в 18:28

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще два участника Ержан Максим и Валерий Кузаков.
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Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»

РБКвчера в 21:09

Дочь Алсу и Ержан Максим выступили дуэтом на «Детской новой волне»

RT на русскомвчера в 20:42

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

РИА Новостивчера в 20:03

Дочь Алсу впервые дала интервью после скандального «Голоса»

Газета.Ru00:37

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

ТАССвчера в 18:28

«Ради сцены я готова преодолевать трудности»: Дочь Алсу дала первое интервью после финала «Голоса»

Комсомольская правдавчера в 14:20

Победившая на «Голосе» дочь Алсу стала сенсацией «Детской Новой волны»

Дни.рувчера в 13:37
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Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено вчера в 15:14
Общество

Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Политика

Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Президент Туркмении подвез Медведева на своей «Волге»

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за российским премьер-министром Дмитрием Медведевым на своей ГАЗ-21 "Волга", после чего они отправились на автопрогулку по Ашхабаду.
Обновлено в 00:14
Наука

На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено вчера в 02:59
Политика

Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

Момент столкновения двух судов в Будапеште попал на видео

После столкновения прогулочный катер перевернулся и быстро пошел ко дну. На его борту находились 33 туриста из Южной Кореи.
Обновлено вчера в 03:03
Космос

Northrop Grumman объявила об успешных огневых испытаниях ракеты Omega

В Соединённых Штатах специалисты аэрокосмической корпорации Northrop Grumman провели первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA.
Обновлено в 00:47
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову возмутила просьба дизайнера не носить его вещи

В ходе разговора журналистка рассказала о том, что один из российских дизайнеров просил ее поговорить с Ольгой Бузовой и сказать, чтобы она больше не носила его вещи.
Обновлено в 00:08
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

Смените ник Кисуля на настоящее имя и не умничайте: 8 советов, как пройти на «Мисс Екатеринбург»

Обновлено в 00:00
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА

"Торонто Рэпторс" дома принимал "Голден Стэйт Уорриорз" а рамках первой встречи финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Происшествия

В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей

Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии детей, которые пострадали в Улан-Удэ, когда ветер снес батут.
Обновлено вчера в 05:57
Общество

«Разделяй с нами»: в Красноярске появятся контейнеры под сбор пластика

Красноярск стал «юбилейным» пятидесятым городом федеральной программы «Разделяй с нами», реализуемой Coca-Cola в России в партнерстве с региональными операторами и ГК «ЭкоТехнологии».
Обновлено вчера в 22:26
Футбол

«Валенсия» торгуется с «Вильярреалом» за Черышева

Как сообщает AS, «Валенсия» собирается воспользоваться правом выкупа российского полузащитника Дениса Черышева.
Обновлено в 00:38
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 03:56
Шоу-бизнес

«Это уже слишком»: Любовь Успенская в мини-платье разочаровала фанатов

Успенская регулярно посещает косметологов, тщательно фотошопит все свои фотографии и очень щепетильно выбирает наряды, избегая платьев, которые ее старят.
Обновлено вчера в 10:52
Хоккей

«Торонто» может обменять Никиту Зайцева

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

На границе Колумбии и Венесуэлы прогремел взрыв

Взрыв прогремел в колумбийском городе Кукута, расположенном на границе с Венесуэлой.
Обновлено в 00:40
Футбол

Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата

Обновлено вчера в 18:07
Экономика

Bayer заморозила проект по локализации производства

Bayer заморозила проект по локализации производства Скандал вокруг дженериков, которые выводятся на рынок до истечения сроков патентной защиты оригинальных препаратов, привел к тому, что иностранные фармкомпании приостанавливают локализацию производства своих лекарств в России.
Обновлено вчера в 18:17
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни

Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 22:08
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжа

Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.
Обновлено вчера в 00:21
Финансы

В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала

Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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