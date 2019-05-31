Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»РИА Новости 20:37

Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты шестого сезона шоу, в котором, по итогам голосования телезрителей, победила Микелла Абрамова. Это произошло, после того как компания Group-IB обнаружила автоматизированную отправку СМС в пользу участника номер 07, под которым выступала дочь Алсу.

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.

Финансы Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".

Политика Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.

Политика Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Кино Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.

Политика Депутат заявила, что не любит Россию Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.

Происшествия В США против певца R. Kelly выдвинули 11 новых обвинений Прокуратура американского Чикаго выдвинула 11 новых обвинений в сексуальном насилии против американского певца R. Kelly, сообщает Chicago Tribune.

Происшествия Суды Петербурга рассматривают дела после массовой облавы на мигрантов В Петербурге районные суды регистрируют и начинают рассматривать административные дела в отношении приезжих из Таджикистана и Узбекистана, которых сегодня массово задерживали по всему городу.

Политика Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой» Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.

Происшествия В Шереметьево аварийно сел самолет А320 В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.

Финансы В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.

Космос Ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601» стартовала с Байконура Ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М" с самым мощным российским спутником связи "Ямал-601" стартовала с космодрома Байконур, сообщает РИА "Новости".

Кино Сиквелы «Тайная жизнь домашних животных 2» и «Годзилла 2» стартовали намного слабее предшественников в России Лишь 75-76 млн рублей смог собрать в первый день полноценного кинопроката мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2». Для сравнения: в августе 2016 года оригинальная лента добыла 135,3 млн рублей в четверг, что дало затем 635 млн рублей в премьерный уик-энд.

Армия и оружие Сирийская армия остановила свое наступление на северо-западе Хамы Согласно источникам издания, сирийская армия пока не получила никаких приказов о наступлении ни от Кафр-Набудеха, ни от Калаат аль-Мадика на северо-западе провинции Хама.

Космос Самая крупная «безымянная» планета Солнечной системы получила имя Выяснилось, что радиус планеты оказался на 300 километров больше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной «безымянной» карликовой планетой.

Общество В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.

Политика СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.

Авто Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжа Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.

Политика Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией Положительные сдвиги наметились в российско-японских отношениях, несмотря на то, что с последней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошло всего три недели, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно в начале встречи со своим российском коллегой, которая проходит в Токио.

Общество Роструд напомнил о правилах работы в жару Жаркие дни уже пришли во многие регионы России. В связи с этим Роструд напомнил о правилах безопасности при работе в жару.

Политика Оппозиция призвала Зеленского посетить Донбасс и Крым По мнению депутатов, поездка в Донбасс даст толчок для мирного урегулирования конфликта, а визит на Крымский полуостров может стать началом нормализации отношений с Россией Президент Украины должен приехать с визитом в ДНР и ЛНР, а также посетить Крым, на этом настаивает украинская оппозиция, пишет Известия.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Армия и оружие Летчик-испытатель доложил о преимуществах Су-57 В ближайшее время должен быть заключен контракт на поставку 76 единиц Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о новом истребителе Су-57, передает РИА Новости.

Армия и оружие Под Волгоградом показали уникальный военный тягач КЭТ-Л1 Тягач — первый экземпляр новой машины КЭТ-Л1 на шасси КАМАЗ-6560-1345-022, которая поступит в ВС РФ в следующем году, сообщает пресс-служба ЮВО.

Здоровье Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.