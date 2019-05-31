Дочь Алсу дала первое интервью после скандального «Голоса»Газета.Ru вчера в 17:54

Как оказалось, несмотря на все скандалы вокруг проекта «Голос», подружились не только дети, но и их мамы. Они поддерживали Микеллу и Ержана перед выступлением. Алсу очень трогательно переживала за ребят, то и дело советовала дочери и Ержану, как держаться на сцене.

с чего всё началось

Дочь Алсу добавила, что в настоящий момент пробует себя в "разных стилях" и работает над участием в нескольких коллаборациях. В частности, она хотела бы спеть дуэтом с певицей Полиной Гагариной. Ранее Микелла Абрамова прокомментировала итоги детского "Голоса".

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