Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»Московский Комсомолец 07:39

Как оказалось, несмотря на все скандалы вокруг проекта «Голос», подружились не только дети, но и их мамы. Они поддерживали Микеллу и Ержана перед выступлением. Алсу очень трогательно переживала за ребят, то и дело советовала дочери и Ержану, как держаться на сцене.

с чего всё началось

Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь». Подробнее читайте в нашем материале.

Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»

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