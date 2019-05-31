Музыка
Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»Московский Комсомолец 07:39
Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь». Подробнее читайте в нашем материале.
Читать в источнике
Оценить167
с чего всё началось
Как оказалось, несмотря на все скандалы вокруг проекта «Голос», подружились не только дети, но и их мамы. Они поддерживали Микеллу и Ержана перед выступлением. Алсу очень трогательно переживала за ребят, то и дело советовала дочери и Ержану, как держаться на сцене.Комсомольская правдавчера в 14:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Здоровье
В Волгоградском перинатальном центре открылась обновленная поликлиника
Накануне Дня защиты детей в Волгоградском областном перинатальном центре №2 торжественно открыли поликлинику, где после обновления появилась комфортная зона отдыха и детский уголок.
Обновлено в 06:30
Политика
Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн
Со слов президента Украины Владимира Зеленского, Киев ведет "две войны" – с Россией и с коррупцией внутри страны, несущей угрозу прежде всего для экономики Украины, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
В Киеве назвали главное условие для начала диалога с Москвой
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк назвал главное условие для начала переговоров президента Украины Владимира Зеленского с Москвой.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Пожар произошел в многоэтажке под Саратовом, пострадал человек
Один человек пострадал в пятницу в результате пожара, предположительно, после хлопка в многоэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено в 08:39
Политика
Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:35
Культура
Машков предложил создать в Москве скверы памяти известных артистов
Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков предложил создать в Москве скверы, посвященные знаменитым актерам прошлого.
Обновлено в 09:04
Политика
Россия отказала Ирану в поставках С-400
Российская сторона отклонила запрос Ирана на поставку комплексов противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 04:24
Происшествия
На Урале пятилетняя девочка в детском саду лишилась пальца
В Верхотурском районе Свердловской области в детском соду произошел несчастный случай: пятилетняя воспитанница прищемила руку дверью так сильно, что лишилась части пальца.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
У актера Юрия Соломина умерла супруга
«27 мая ушла из жизни профессор кафедры мастерства актера, художественный руководитель четвертого курса Соломина Ольга Николаевна», — говорится в сообщении театрального училища, в котором отмечается, что Ольга Соломина воспитала целую плеяду артистов.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Служивший в Сирии генерал обвинен в мошенничестве с зарплатами
По версии следствия, Чварков в 2016 году, являясь замначальника Военной академии Генштаба по научной работе, похитил зарплату у семерых своих подчиненных на сумму 4,3 млн рублей.
Обновлено в 03:47
Общество
В России сократят новогодние каникулы
Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:29
Футбол
Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ
Обновлено в 05:07
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Транспорт
ЦОДД предупредил водителей о непогоде и пробках в Москве
Центр организации дорожного движения призвал водителей проявлять осторожность при парковке автомобиля из-за дождя с грозой и сильным ветром в Москве, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на страницу ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 04:11
Финансы
«Ведомости»: Минфин проведет масштабную рекламную кампанию ОФЗ
В рамках рекламной кампании, подготовленной агентством SPN Communications, Минфин планирует задействовать банки-агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк».
Обновлено в 06:43
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания
Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Технологии
Маркетплейс Libertas Market перебрался из Tor в I2P
На этой неделе торговая площадка Libertas Market решила перебраться из Tor в I2P.
Обновлено в 06:30
Общество
МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и граде в ближайшие сутки
В Татарстане помимо грозы ожидаются град и ливневые дожди. Локально скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду.
Обновлено в 06:52
Политика
Администрация Зеленского отвергла предложение партнера президента по языку
Администрация президента (АП) Украины не разделяет мнение совладельца студии «Квартал 95» Бориса Шефира, который высказался за отмену закона об украинском языке.
Обновлено в 07:52
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
Обновлено в 08:03
Политика
В России началось изготовление новейшей ракеты «Союз-5»
Обновлено в 06:26
Общество
Извержение вулкана Этна в Италии попало на видео
Обновлено в 07:37
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Обновлено в 05:34
Наука
В хранилищах музея обнаружили три новых вида ракообразных
Исследователи из Северо-Западного университета ЮАР открыли три новых вида ракообразных-эктопаразитов рода Elthusa.
Обновлено в 06:33
Экономика
На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28