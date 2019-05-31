Музыка
Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»Московский Комсомолец 07:39
Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь». Подробнее читайте в нашем материале.
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с чего всё началось
Как оказалось, несмотря на все скандалы вокруг проекта «Голос», подружились не только дети, но и их мамы. Они поддерживали Микеллу и Ержана перед выступлением. Алсу очень трогательно переживала за ребят, то и дело советовала дочери и Ержану, как держаться на сцене.Комсомольская правдавчера в 14:20
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Футбол
Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛ
Обновлено в 12:49
Общество
Какие законы вступят в силу с 1 июня в России
С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.
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Политика
Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны
Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.
Обновлено в 12:26
Политика
ВЦИОМ заявил о росте рейтинга одобрения работы Путина
Уровень одобрения работы президента России Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3% — до 64,5%. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на официальном сайте организации.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости
Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.
Обновлено в 07:40
Общество
Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Общество
В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера
Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.
Обновлено в 12:35
Политика
Трамп одобрил предложение Эрдогана по С-400
Президент США Дональд Трамп поприветствовал предложение главы Турции Реджепа Эрдогана о создании совместной группы по разрешению спорных вопросов о поставках российских ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:51
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания
Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Родители скандально известного блогера Дианы Шурыгиной разводятся
Ситуация еще больше усложнилась после того, как на дне рождения продюсера Дианы Шурыгиной Наталья познакомилась с симпатичным фитнес-тренером Игорем Лепихиным.
Обновлено в 04:04
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Собчак выставила униженную Бузову виновницей скандала с дизайнером
Как писал сайт kp.ru, Ксения Собчак во время своего шоу "Осторожно, Собчак!" призналась, что один из ее хороших знакомых, некий модный дизайнер выступил против того, чтобы певица и телеведущая Ольга Бузова носила его одежду.
Обновлено в 10:40
Политика
Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Происшествия
Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани
Обновлено в 08:58
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Авто
Infiniti прекратила продажи двух моделей в России
Что касается других моделей в линейке Infiniti, включающей в себя седаны Q50, купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80, то их продажи продолжатся .
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Вологде арестовали приемную мать избитого до смерти мальчика
В Вологде суд арестовал приемную мать семилетнего мальчика, который был жестоко избит в семье. Ребенок умер, не приходя в сознание.
Обновлено в 12:54
Политика
Россия расширила черный список представителей Евросоюза
Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте МИД.
Обновлено в 09:01
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Политика
Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17
Европейское расследование авиакатастрофы Boeing 777 рейса MH-17 компании Malaysian Airlines над Донбассом является "излишне политизированным", заявил в ходе пресс-конференции в Токио премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, передает ФАН.
Обновлено в 06:16
Футбол
СМИ: Эмери получит 40 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери получит 40 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
В России могут полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Noize MC пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии после фестиваля в Лужниках
В Росгвардии заявили, что действия их сотрудников во время конфликта на фестивале были «адекватны ситуации».
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о сговоре генералов против Зеленского
По данным источников ЛНР, на закрытом совещании оперативно-тактической группировки "Север" генерал ВСУ Олег Микац сообщил, что Сырский приказал не слушать Зеленского и продолжать выполнять боевые задачи.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
В ДНР пять человек погибли за неделю из-за обстрелов
Пять человек погибли, пять получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 09:15
Хоккей
«Торонто» может обменять Никиту Зайцева
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Главы МИД Франции и Германии провели переговоры с Зеленским
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Хайко Маас встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 30 мая, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.
Обновлено в 01:00