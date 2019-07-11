Энергетика
Добычу нефти в Мексиканском заливе временно сократилиREGNUM вчера в 21:54
В общей сложности добыча сократится на 31,9%, газа — на 18%. На время шторма с объектов добычи эвакуирован персонал. Напомним, нефте‑ и газодобычу в Мексиканском заливе ведут несколько компаний, в том числе Royal Dutch Shell, Chevron, BP.
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Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:40
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о встрече
Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече.
Обновлено в 09:03
Политика
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:56
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 11:50
Общество
В Дубае ввели бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов
Власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для туристов, сообщает Khaleej Times.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Ольга Бузова стала участницей шоу «Форт Боярд»
Уже на месте в рамках конкурсного испытания Бузовой пришлось преодолеть свой страх, оказавшись в телефонной будке, которая полна мерзких насекомых.
Обновлено вчера в 11:59
Гаджеты
В Apple Watch обнаружили подслушивающее приложение
В компании добавили, что уязвимость могла позволить кому-либо прослушивать iPhone другого пользователя без согласия, поэтому было принято решение об отключении приложения.
Обновлено в 08:08
Наука
Интервью по «Большой пятерке» оказались невалидны для развивающихся стран
Стандартизированные методы определения черт характера «Большой пятерки» могут иметь ограниченную валидность среди жителей развивающихся стран.
Обновлено в 07:15
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 11 человек
Ранее заявлялось о восьми пострадавших. 11 июля в Мытищах на территории ТЭЦ-27 произошёл крупный пожар.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева сходили с детьми в зоопарк Юрмалы
В Instagram Лизы Галкиной, пятилетней дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина, опубликовано новое видео.
Обновлено в 08:05
Спорт
CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от участия в Олимпиадах
Центральный спортивный арбитраж (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:17
Авто
Volkswagen снял «Жука» с производства
10 июля на заводе Volkswagen в Мексике с конвейера сошёл последний автомобиль модели Beetle. В России он известен как «Жук».
Обновлено в 08:32
Технологии
Оборудование на заводы по термической обработке отходов в Подмосковье начнут поставлять до конца года
По словам председателя совета компании "Hitachi Zosen Inova" Михи Кувахара, согласно контракту на заводы по термической обработке отходов будут поставлять основное оборудование - системы сжигания отходов и оборудование по газоочистке.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест
Обновлено в 08:47
Происшествия
В Волгограде нашли мертвой судью
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Перми загорелся центральный рынок
Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Список потенциально опасных собак могут расширить
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о планах ряда профильных министерств РФ увеличить до 35 пунктов список потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 10:47
Авто
АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»
Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» был создан практически из остатков прототипа отечественного внедорожника 4x4.
Обновлено вчера в 14:36
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 03:00
Происшествия
Десять сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках
Десяти сотрудникам Домодедовской таможни предъявили обвинение во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Звезда «Молодежки» Евгений Кулик сменил фамилию
Евгений Кулик, прославившийся после сериала «Молодежка», устал от того, что его путают с другим артистом, его полным тезкой.
Обновлено в 12:00
Политика
Рада снова отказалась уволить Климкина
Верховная Рада Украины отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 10:37
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи
Штормовое предупреждение объявлено на 11 и 12 июля в Сочи, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл раскритиковали за первое появление с сыном на публике
Как пишет The Sun, супруга принца Гарри нарушила еще одну негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Космос
Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению
Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Татарстане полицейские содержали в рабстве местного жителя
Житель Нурлатского района на юге Татарстана, 47-летний Идрис Садыков провел около трех недель в рабстве у семьи полицейских.
Обновлено в 08:17