Энергетика
Добычу нефти в Мексиканском заливе временно сократилиREGNUM вчера в 21:54
В общей сложности добыча сократится на 31,9%, газа — на 18%. На время шторма с объектов добычи эвакуирован персонал. Напомним, нефте‑ и газодобычу в Мексиканском заливе ведут несколько компаний, в том числе Royal Dutch Shell, Chevron, BP.
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США сократили нефтедобычу в Мексиканском заливе в связи с угрозой шторма
Народные новостивчера в 23:06
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон
Путешествия
Чеченский туристический центр открылся в Париже
Делегация Чеченской Республики, которая находится с визитом во Франции, открыла чеченский туристический информационный центр во французской столице.
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол
«Ювентус» и «Аякс» не могут согласовать сумму трансфера де Лихта
Продолжаются переговоры между туринским "Ювентусом" и амстердамским "Аяксом" по трансферу защитника Маттайса де Лихта.
Обновлено в 02:41
Энергетика
Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике
Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.
Обновлено в 01:00
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
На Урале ураган оставил без света людей и повалил деревья
В результате частный сектор остался без света и кое-где упали деревья.
Обновлено в 02:13
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
Обновлено вчера в 13:35
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Энергетика
«Лукойл» восстановил объемы поставок нефти после загрязнения «Дружбы»
«Лукойл» восстановил объемы поставок нефти до контрактного уровня после апрельского инцидента на трубопроводе «Дружба», сообщил первый вице-президент компании Вадим Воробьев.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено вчера в 10:00
Здоровье
В Татарстане откроют кабинеты гериатрической помощи
Планируется в ближайшее время открыть на территории Республики 45 кабинетов гериатрической помощи, сообщает 10 июля ГТРК-Татарстан.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Вайкуле призналась, что была замужем лишь несколько часов
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции
Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Общество
В России начали разработку оборудования для сетей 5G
Концерн "Созвездие" (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех") начинает разработку отечественного оборудования для пятого поколения мобильной связи 5G, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна Алексей Бочаров.
Обновлено в 02:31
Общество
Россиянин решил продать открытки с Гитлером и поплатился
Жителя Иркутска оштрафовали за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
Обновлено в 02:25
Энергетика
Россия планирует сотрудничать с ОАЭ в сфере СПГ
"В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов двустороннего энергетического сотрудничества, в частности, в сфере добычи углеводородов, СПГ и геологоразведочной деятельности", - говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено вчера в 15:15
Шоу-бизнес
Исаев из «Уральских пельменей» сбросил 4,5 килограмма за девять дней
Один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев рассказал в Instagram, что смог похудеть за девять дней на 4,5 килограмма.
Обновлено в 02:44
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Офицер ФСБ арестован по делу о фиктивной работе в адыгейском вузе
Сведения о фиктивном трудоустройстве офицера ФСБ были выявлены в ходе расследования уголовного дела о получении взяток за выдачу дипломов Адыгейского государственного университета, уточняет издание.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
В Харькове восстановили бюст маршала Жукова
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Транспорт
В центре Москвы перекроют движение 13 и 14 июля
В столице 13 и 14 июля на ряде улиц в центре города будет перекрыто или ограничено движение.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено 09 июля в 04:22
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено вчера в 16:29
Здоровье
Приморские спасатели поехали в летние лагеря
Выездные занятия с детьми в детских лагерях проводят спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:49