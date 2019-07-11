Энергетика
Добычу нефти в Мексиканском заливе временно сократилиREGNUM вчера в 21:54
В общей сложности добыча сократится на 31,9%, газа — на 18%. На время шторма с объектов добычи эвакуирован персонал. Напомним, нефте‑ и газодобычу в Мексиканском заливе ведут несколько компаний, в том числе Royal Dutch Shell, Chevron, BP.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 05:56, Вашингтон
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»
Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Религия
В Москву привезут мощи Петра и Февронии
В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Политика
Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
Обновлено в 02:55
Политика
Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга его партии
В городе Свалява Закарпатской области местные жители выгнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 20:51
Общество
Облдума попросит прокуроров разрешить отстрел бакланов и диких собак
Напомним, парламентарии предлагают дополнить законопроект "Об охотничьих ресурсах на территории Саратовской области" дикими собаками и бакланами, таким образом наделив их статусом "охотничьи ресурсы" и разрешив охоту на них.
Обновлено в 03:27
Наука
В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки
На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 тысяч лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 03:00
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Политика
Москва не приемлет претензии США по ДРСМД, заявили в МИД
Москва не приемлет претензии США к РФ по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон годами уклонялся от диалога по устранению проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Задержан заместитель главы Пенсионного фонда
Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.
Обновлено в 04:41
Здоровье
Ученые признали прививки от гриппа безопасными для беременных женщин
Дети женщин, получивших прививку от свиного гриппа во время беременности, не страдают от проблем со здоровьем и задержек в развитии, как этого опасались некоторые врачи и обыватели в прошлом.
Обновлено в 04:27
Футбол
У жены Наинголана обнаружен рак
Жена Раджи Наингголана Клаудия Лай рассказала, что борется с раком.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом
Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Макаревич оправдался за оскорбление русских
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич попытался оправдаться за оскорбительные слова в адрес русских.
Обновлено в 04:47
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози
Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.
Обновлено вчера в 19:44
Баскетбол
«Зенит» объявил о переходе Колтона Айверсона
«Зенит» подписал 1-летний контракт с центровым Колтоном Айверсоном (30 лет, 213 см). Айверсон был выбран на драфте 2013 года «Индианой» во втором раунде под общим 53-м номером и тут же обменян в «Бостон».
Обновлено в 03:18
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Трое детей погибли во время пожара в частном доме в Новосибирской области, сообщил 11 июля портал ngs.ru.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье
В Тюмени прооперировали девочку с удвоением пищевода
Очень редкую патологию – удвоение пищевода – удалось диагностировать тюменским врачам.
Обновлено в 00:33
Спорт
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, а ныне вице-премьера России Виталия Мутко на решение о пожизненном запрете на посещение и участие в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 05:28
Общество
Гидрометцентр предупреждает о погодных аномалиях в августе
Обновлено вчера в 02:03
Происшествия
Генконсульство подтвердило гибель двух россиян из-за урагана в Греции
Двое россиян — отец и сын — погибли во время шторма в греческом регионе Халкидики, подтвердил РБК генеральный консул России в Салониках Александр Щербаков.
Обновлено в 04:27
Экономика
Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате
Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Госдуме предлагают наказывать за ложные экспертизы
Как пояснил один из авторов инициативы глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, сейчас уголовная ответственность экспертов и специалистов за дачу ложных сведений предусмотрена на стадии, когда уголовное дело уже возбуждено.
Обновлено в 05:40