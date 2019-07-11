Энергетика

Добычу нефти в Мексиканском заливе временно сократилиREGNUM вчера в 21:54

В общей сложности добыча сократится на 31,9%, газа — на 18%. На время шторма с объектов добычи эвакуирован персонал. Напомним, нефте‑ и газодобычу в Мексиканском заливе ведут несколько компаний, в том числе Royal Dutch Shell, Chevron, BP.
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Нефть продолжает дорожать на риске шторма в Мексиканском заливе

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Добыча нефти в Мексиканском заливе сокращена на 31,9% — ждут шторма

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В Мексиканском заливе в США из-за угрозы шторма сократилась добыча нефти

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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 07:51, Вашингтон
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Мексиканский залив
Море
Внутреннее море западной части Атлантического океана. Ограничен с северо-запада, севера и востока побережьем США, на юге и юго-западе - побережьем Мексики, а также островом Кубой. Внешне напоминает овал. Площадь залива - 1543 тыс. км², объём воды - около 2332 тыс. км³. Энергия вод, которые сильно нагреваются в летний период, служит основой для формирования сильных тропических штормов и мощных ураганов, крупнейшие из которых практически ежегодно приводят к разрушительным последствиям в прибрежных регионах залива. Имеет важное хозяйственное значение для государств, омываемых им. Является одним из самых тёплых водоёмов в мире.
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