В общей сложности добыча сократится на 31,9%, газа — на 18%. На время шторма с объектов добычи эвакуирован персонал. Напомним, нефте‑ и газодобычу в Мексиканском заливе ведут несколько компаний, в том числе Royal Dutch Shell, Chevron, BP.

Происшествия Крупный пожар произошёл на ТЭЦ в Мытищах В Мытищах на территории ТЭЦ «Северная» произошёл крупный пожар, ему присвоен третий номер сложности.

Политика Пушков и Симоньян организуют конференцию по свободе слова Сенатор Алексей Пушков предложил журналистке Маргарите Симоньян организовать и провести международную конференцию по свободе слова.

Происшествия Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.

Технологии Разработку оборудования для сетей 5G начали в России Разработку российского оборудования для мобильной связи 5G начал концерн "Созвездие", входящий в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех".

Происшествия В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни Басманный суд Москвы определил меру пресечения 10 сотрудникам Домодедовской таможни, задержанным по делу о взяточничестве.

Армия и оружие США не выполняют обязательства по СНВ, заявил Генштаб Превышение США по количеству носителей в рамках СНВ сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции, заявил в четверг начальник управления главного оперативного управления Генштаба РФ Андрей Стерлин.

Политика Песков прокомментировал ситуацию с безопасностью журналистов в России Песков сказал, что нельзя делать обобщающих выводов после дела Ивана Голунова и случая, произошедшего в суде Реутова Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с безопасностью журналистов в России, сообщает РИА Новости.

Энергетика Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти Белорусская «Гомельтранснефть дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».

Шоу-бизнес Ольга Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд» 33-летняя певица Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок шоу "Форт Боярд", которые проходят во Франции, передает "Вечерняя Москва".

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Общество Госдума введёт штрафы за «зарплатное рабство» В Государственной думе РФ во втором чтении утвердили законопроект об установлении штрафов до 50 тысяч рублей для работодателей, которые препятствуют праву сотрудников на смену банка, начисляющего зарплату.

Происшествия Двое россиян арестованы по делу о взрывах во время салюта в Минске Двое россиян, которые проходят по делу о взрывах во время праздничного салюта в Минске, заключены под стражу.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.

Происшествия Пятилетний россиянин пропал в Польше Пятилетний россиянин Давид Жуковский пропал в Польше.

Спорт CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Авто Mercedes-AMG G63 стал 700-сильным спорткаром Специалисты Sportservice Lorinser разработали для Mercedes-AMG G63 новый набор внешних элементов: трехсегментный передний бампер, накладку на капот с вентиляционными прорезями, кожух запасного колеса и спойлер.