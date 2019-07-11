Энергетика
Добычу нефти в Мексиканском заливе временно сократилиREGNUM вчера в 21:54
В общей сложности добыча сократится на 31,9%, газа — на 18%. На время шторма с объектов добычи эвакуирован персонал. Напомним, нефте‑ и газодобычу в Мексиканском заливе ведут несколько компаний, в том числе Royal Dutch Shell, Chevron, BP.
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Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга его партии
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Крупный пожар произошёл на ТЭЦ в Мытищах
В Мытищах на территории ТЭЦ «Северная» произошёл крупный пожар, ему присвоен третий номер сложности.
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Политика
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Сенатор Алексей Пушков предложил журналистке Маргарите Симоньян организовать и провести международную конференцию по свободе слова.
Обновлено в 07:36
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Обновлено в 02:01
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Технологии
Разработку оборудования для сетей 5G начали в России
Разработку российского оборудования для мобильной связи 5G начал концерн "Созвездие", входящий в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех".
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Авто
В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью
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Происшествия
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Басманный суд Москвы определил меру пресечения 10 сотрудникам Домодедовской таможни, задержанным по делу о взяточничестве.
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Армия и оружие
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Обновлено в 05:52
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с безопасностью журналистов в России
Песков сказал, что нельзя делать обобщающих выводов после дела Ивана Голунова и случая, произошедшего в суде Реутова Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с безопасностью журналистов в России, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Российский военный корабль зашёл в зону учений НАТО и Украины
Обновлено вчера в 06:39
Музыка
Дима Билан представил свой новый клип «Про белые розы»
Дима Билан разместил на YouTube клип на композицию "Про белые розы".
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Энергетика
Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти
Белорусская «Гомельтранснефть дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»
33-летняя певица Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок шоу "Форт Боярд", которые проходят во Франции, передает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 06:52
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Москве на акции в поддержку крымских татар задержали более 50 человек
Обновлено в 07:06
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Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:04
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:52
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
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Кино
Никита Джигурда озвучил злодея в индийском фильме «Робот 2.0»
Никита Джигурда озвучил в индийском блокбастере под названием "Робот 2.0"футуристичного злодея, способного управлять смартфонами.
Обновлено в 04:09
Общество
Госдума введёт штрафы за «зарплатное рабство»
В Государственной думе РФ во втором чтении утвердили законопроект об установлении штрафов до 50 тысяч рублей для работодателей, которые препятствуют праву сотрудников на смену банка, начисляющего зарплату.
Обновлено 09 июля в 10:47
Происшествия
Двое россиян арестованы по делу о взрывах во время салюта в Минске
Двое россиян, которые проходят по делу о взрывах во время праздничного салюта в Минске, заключены под стражу.
Обновлено в 07:11
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Пятилетний россиянин пропал в Польше
Пятилетний россиянин Давид Жуковский пропал в Польше.
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Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Авто
Mercedes-AMG G63 стал 700-сильным спорткаром
Специалисты Sportservice Lorinser разработали для Mercedes-AMG G63 новый набор внешних элементов: трехсегментный передний бампер, накладку на капот с вентиляционными прорезями, кожух запасного колеса и спойлер.
Обновлено в 06:42
Политика
Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского
Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12