Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии в Facebook сообщила, что на крупнейшем месторождении страны Хамада могло произойти закрытие одного или нескольких клапанов. В связи с этим добыча нефти на объекте временно приостановлена.

Добычу нефти приостановили на крупнейшем месторождении в Ливии

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