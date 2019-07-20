Происшествия
Добычу нефти приостановили на крупнейшем месторождении в ЛивииNews.ru 07:49
Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии в Facebook сообщила, что на крупнейшем месторождении страны Хамада могло произойти закрытие одного или нескольких клапанов. В связи с этим добыча нефти на объекте временно приостановлена.
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