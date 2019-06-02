Добыча нефти выросла в мае в РоссииГазета.Ru 05:51

В России добыча нефти и газового конденсата в мае 2019 года увеличилась на 1,3 процентных пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. По имеющимся данным, добыча нефти в России таким образом выросла до 47,004 млн тонн.

Добыча нефти выросла в мае в России

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