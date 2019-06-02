Энергетика

Добыча нефти выросла в мае в РоссииГазета.Ru 05:51

В России добыча нефти и газового конденсата в мае 2019 года увеличилась на 1,3 процентных пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. По имеющимся данным, добыча нефти в России таким образом выросла до 47,004 млн тонн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦДУ ТЭК сообщило о росте нефтедобычи в России в мае

Российская газета06:15

Добыча нефти выросла в мае в России

Газета.Ru05:51

Добыча нефти в РФ за 2019 год повысилась на 2,8%

Интерфакс01:45

Добыча нефти в России в 2019 году увеличилась на 2,8%

Аргументы и Факты03:03

В России выросла среднесуточная добыча нефти

Известия02:18

Добыча нефти в России выросла в мае до 47 млн тонн

ТАСС05:31

Россия в мае перевыполнила план ОПЕК+ по сокращению добычи на 27%

Финмаркет31 мая в 05:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:00, Ашберн
Происшествия

В Югре подросток сжег венки у Вечного огня

Несовершеннолетний житель Нефтеюганска (ХМАО) сжег венки у Вечного огня рядом с памятником воину-освободителю, о мотиве своего поступка он правоохранителям не рассказал, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Югре.
Обновлено в 03:13
Авто

Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva

Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадов

Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов.
Обновлено вчера в 13:01
Единоборства

Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере

Джошуа потерял четыре чемпионских пояса и потерпел первое поражение в карьере.
Обновлено в 06:06
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 06:00
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой

Обновлено вчера в 10:30
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Политика

Мэр Лондона назвал Дональда Трампа фашистом

По мнению мэра Лондона, Трамп наравне с венгерским политиком Виктором Орбаном, членом сената Италии Маттео Сальвини, депутатом Европейского парламента Марин Ле Пен и британским политиком Найджелом Фаражем использует «язык фашистов», только с «новыми и более зловещими методами».
Обновлено в 04:10
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик

Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
Обновлено вчера в 10:46
Общество

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:00
Армия и оружие

ПВО Сирии сбила ракеты к югу от Дамаска

Силы ПВО Сирии поразили ракеты противника к югу от Дамаска, сообщило в воскресенье утром сирийское государственное агентство САНА.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Познер попал в базу «Миротворца»

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41
Гаджеты

Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США

Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.
Обновлено в 02:42
Общество

Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника в страну

«Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода», — цитирует заявление финского ведомства агентство «РИА Новости».
Обновлено в 05:21
Происшествия

На украинском фестивале ураган убил человека

Обновлено в 06:22
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку

Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге.
Обновлено в 04:16
Политика

Горизбирком зарегистрировал 12 кандидатов для участия в губернаторских выборах в Петербурге

Ранее 1 июня документы подал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход

В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Авто

Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета

Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В подвале павильона на ВДНХ произошел пожар

Обновлено в 05:24
Экономика

Российская газовая отрасль приобрела «страховку» от американских санкций

Помимо покупки доли в "Арктик СПГ — 2" и возможной сделки с Toshiba по активам в США, совсем недавно, в апреле, Total заключила также договоренности в рамках американского проекта Driftwood LNG — причем как контракт на покупку СПГ, так и непосредственное участие в капитале компании.
Обновлено в 01:00
Происшествия

ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии

Как пояснила РБК пресс-служба УФСИНа по Орловской области, проверка проводится с 30 мая по факту распространения в СМИ кадров, на которых осужденные празднуют Пасху в колонии.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Сброшенный из окна смеситель убил 8-летнюю девочку на Урале

Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Супруга Дмитрия Хворостовского посетила его могилу в Москве

Супруга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли вместе с детьми посетила могилу оперного артиста, расположенную в Москве.
Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие

Двое мирных жителей ранены в ДНР

Обновлено в 04:00
Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио

Британская газета The Sun заявила о том, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 из-за скандала, связанного с прыгуном в высоту Данилом Лысенко.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес

Принцесса Монако вышла замуж за российского продюсера

32-летняя Шарлотта Казираги вышла замуж за 37-летнего кинопродюсера Дмитрия Рассама из России. Торжественная церемония прошла первого июня.
Обновлено в 05:00
Здоровье

Названо необходимое для долгой жизни время отдыха

Исследователи из Университета Хельсинки указали на то, что нерегулярный отдых, длящийся меньше трех недель в году, может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.
Обновлено в 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное