Энергетика
МЭА сообщило о падении нефтедобычи в ОПЕК до минимума за 5 летРоссийская газета 07:56
После введения со стороны США полного запрета на импорт иранской нефти другими странами под угрозой санкций добыча нефти в картеле ОПЕК снизилась до минимума за пять лет. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
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