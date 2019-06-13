Энергетика
ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 годуКоммерсантъ вчера в 16:32
Согласно ежемесячному отчету организации, рост мирового спроса на нефть составит 1,14 млн баррелей, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:29, Вашингтон
Спорт
Антидопинговое агентство Румынии скрывало положительные допинг-пробы
Национальное антидопинговое агентство Румынии (ADAD) поручило лаборатории в Бухаресте скрыть положительные допинг-пробы по меньшей мере трёх румынских спортсменов, сообщает Sports Integrity Initiative со ссылкой на отчёт ВАДА.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Политика
Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Два больших десантных корабля ВМФ России вошли в Средиземное море
Два больших десантных корабля (БДК) ВМФ России «Цезарь Куников» и «Азов» прошли из Чёрного в Средиземное море с заметным грузом, видным по осадке кораблей, сообщают 13 июня турецкие мониторинговые ресурсы, подтвердившие фотографиями проход российских кораблей через Босфор.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
В Улан-Удэ привлекли вертолет к тушению пожара на строительном рынке
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению крупного пожара на территории строительного рынка в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Глава Туркмении расстрелял мишени с велосипеда
Обновлено в 02:42
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина
«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.
Обновлено в 08:08
Интернет
В Москве произошёл масштабный сбой геолокации
В июне 2016 года происходила аналогичная ситуация.
Обновлено в 07:08
Авто
Aston Martin вернется в «24 часа Ле-Мана» с гиперкаром Valkyrie
Компания Aston Martin вернется в «24 часа Ле-Мана» с гиперкаром Valkyrie, который подготовят для топового класса гонок на выносливость, сообщает британский автопроизводитель.
Обновлено в 07:04
Футбол
Ежуров сменил Шаронова во главе молодежки «Рубина»
Во главе молодежки 59-летний российский специалист сменил Романа Шаронова, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера казанцев.
Обновлено в 06:25
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Экономика
Рост производства в Китае упал до минимума за 17 лет
С января по май инвестиции в основной капитал в КНР выросли на 5,6%. В прошлом году за аналогичный период рост составлял 6,1%. Также снизились инвестиции в недвижимость, а продажи в секторе показали наибольшее падение с октября 2017 года.
Обновлено в 07:42
Политика
Набиуллина рассказала о ходе переговоров с Белоруссией о единой валюте
Переговоры России и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но пока находятся на начальной стадии, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Обновлено в 06:28
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
ТЦ «Мега Дыбенко» частично закрыли из-за провалившегося пола
По словам очевидцев, на первом этаже торгового центра обрушился пол, в потолке парковки появилась дыра, конструкции рухнули на припаркованный там автомобиль.
Обновлено в 03:31
Общество
В МГСУ отрицают данные о выселении из общежития семьи с младенцем
В Московском государственном строительном университете (МГСУ) опровергли информацию СМИ о выселении из общежития студенческой семьи с новорожденным ребенком.
Обновлено в 07:59