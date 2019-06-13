Энергетика

Добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за пять летРБК 05:14

Добыча нефти в странах ОПЕК в мае 2019 года опустилась до 29,95 млн барр. в сутки, что стало наименьшим значением за последние пять лет, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
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