Энергетика
Добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за пять летРБК 05:14
Добыча нефти в странах ОПЕК в мае 2019 года опустилась до 29,95 млн барр. в сутки, что стало наименьшим значением за последние пять лет, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:10, Вашингтон
Общество
Качаева уволили с поста главы комитета по развитию предпринимательства
Эльгиза Качаева освободили от должности председателя петербургского комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка.
Обновлено в 08:13
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости».
Обновлено в 04:39
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Торговый центр «Мега Дыбенко» закрыли из-за обрушения пола
На месте происшествия работают эксперты. Торговый центр "Мега Дыбенко" не будет работать в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
Американские F-35 разрушаются на сверхзвуковой скорости
Американские истребители начали разрушаться на сверхзвуковых скоростях.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Культура
Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России
«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист России» Бутусову Вячеславу Геннадьевичу – артисту общества с ограниченной ответственностью «Ю-Питер», город Санкт-Петербург», – сказано в документе.
Обновлено в 08:29
Теннис
Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе
Обновлено в 08:47
Политика
Федора Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины
Министерство культуры Украины приняло решение об исключении актера Федора Добронравова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Подозреваемому в убийстве любовницы чиновнику отменили арест
Мосгорсуд 13 июня отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил его адвокат Артём Сарбашев, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:38
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
Житель Волжского по почте отправлял в США оружие
Сотрудники Южной оперативной таможни установили, что житель города-спутника Волгограда поставлял в США свыше 100 единиц составных частей к автомату Калашникова.
Обновлено в 08:58
Кино
Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице
Актриса Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице, которая умерла 16 марта.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Журналист Голунов рассказал о панических атаках после освобождения
Журналист «Медузы» Иван Голунов рассказал ТАСС, что испытывает панические атаки после задержания полицией и обвинения в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 07:29
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Здоровье
Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания
Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Политика
Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года
Слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года.
Обновлено в 06:46
Общество
В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки
В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.
Обновлено в 05:17
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
Обновлено в 01:13
Транспорт
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту
На строительстве железнодорожной части Крымского моста завершена стыковка первого пути.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок
Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Здоровье
Капсулу с посланием будущим врачам откроют через пятьдесят лет
Одно из обращений к будущему поколению врачей зачитал представитель династии Ямовых - Николай - общий медицинский стаж его рода более 400 лет.
Обновлено в 08:27
Экономика
Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст
Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.
Обновлено в 08:39
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
По словам главы регионального парламента Владимира Константинова, украинская живительная влага вызывает сомнение в своей безопасности.
Обновлено в 07:40
Политика
Лукашенко пригласил Путина в Минск на II Европейские игры
Обновлено в 08:07