Добыча нефти в Венесуэле резко упала из-за перебоев в энергоснабженииИнтерфакс вчера в 13:24

Проблемы с энергоснабжением в Венесуэле привели к резкому падению производства нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве нефти страны.

Добыча нефти в Венесуэле резко упала из-за перебоев в энергоснабжении

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