Энергетика
Добыча нефти в России выросла в мае до 47 млн тоннТАСС 05:31
Добыча "Татнефти" в мае выросла на 2,5 п. п. - до 2,55 млн тонн, с начала года рост на 3,4 п. п. - до 12,3 млн тонн, добыча нефти у "Новатэка" в мае - 1 млн тонн (рост на 0,5 п. п.), с начала года - 4,9 млн тонн (рост на 1,2 п. п.).
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Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ в свою очередь рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне.
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Происшествия
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Общество
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Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
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Экс-мэр Москвы Юрий Лужков предложил решить проблему с пресной водой в Крыму за счет притоков Днепра и Десны с материковой части России.
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«Бостон» разгромил «Сент-Луис» в третьем матче финала НХЛ
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