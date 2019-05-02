Добыча нефти в России выросла в апреле на 2,4%ТАСС 06:04

Добыча нефти и газового конденсата в России в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 2,4%, до 45,975 млн т. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Добыча нефти в России выросла в апреле на 2,4%

Общество В России нашли георгиевские ленточки со свастикой В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.

Музыка Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении» Вероятное отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019 может быть "чей-то местью", заявила певица Любовь Успенская в интервью телеканалу 360.

Экономика Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году Мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).

Политика Замминистра пообещал забрать украинские паспорта у жителей Донбасса Замглавы министерства, курирующего все вопросы, связанные с ДНР и ЛНР, Юрий Грымчак пообещал оставить без паспортов тех граждан Украины, кто воспользуется возможностью получить российское гражданство.

Происшествия Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят В сети появилось видео, на котором женщина издевается над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставляет его встать на колени и целовать землю.

Политика Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.

Шоу-бизнес Собчак трогательно поздравила маму Нарусову с днем рождения Телеведущая Ксения Собчак разместила в соцсети поздравление своей матери, сенатору Людмиле Нарусовой, по случаю ее дня рождения.

Кино Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».

Армия и оружие Террористы в Идлибе получают военную помощь от Турции Турецкие военные пропустили конвой с боеприпасами к террористам, действующим на территории идлибской зоны деэскалации.

Политика Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.

Шоу-бизнес Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.

Происшествия Осужденная за убийство брата Ким Чен Ына вышла на свободу Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которую в Малайзии обвинили в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу.

Происшествия Россиянин ударил жену прокурора и поплатился Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.

Политика Сенатор Майкл Беннет объявил о своем участии в президентских выборах Сенатор от штата Колорадо, демократ Майкл Беннет официально вступает в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года.

Космос Появилось видео столкновения Луны с метеоритом Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.

Происшествия В ДТП в Калужской области пострадали девять человек После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.

Космос «Ангара» с новым разгонным блоком «Персей» впервые полетит в 2020 году Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с разгонным блоком "Персей", работающим на экологически чистом топливе, состоится в 2020 году, сообщила в среду телестудия Роскосмоса.

Общество Король Таиланда женился на начальнице охраны Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.

Общество Горсовет согласовал застройку частного сектора в Добром многоэтажками На апрельском заседании депутаты владимирского горсовета согласовали застройку частного сектора в Добром многоэтажками.

Музыка Самбурскую вырезали из эфира Первого канала Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.