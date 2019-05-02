Энергетика
Добыча нефти в России выросла в апреле на 2,4%ТАСС 06:04
Добыча нефти и газового конденсата в России в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 2,4%, до 45,975 млн т. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
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Суточная добыча нефти в РФ в апреле снизилась до 11,23 млн баррелей в сутки
Агентство нефтегазовой информации04:34
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
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