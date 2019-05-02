Энергетика

Добыча нефти в России выросла в апреле на 2,4%ТАСС 06:04

Добыча нефти и газового конденсата в России в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 2,4%, до 45,975 млн т. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
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Добыча нефти в России выросла в апреле на 2,4%

ТАСС06:04

Среднесуточная добыча нефти в РФ в апреле составила 11,233 млн барр в день

ПРАЙМ03:36

В январе-апреле Россия увеличила добычу газа на 3,4%

Финмаркет04:17

Суточная добыча нефти в РФ в апреле снизилась до 11,23 млн баррелей в сутки

Агентство нефтегазовой информации04:34

Добыча нефти в РФ в апр 19г снизилась до 11,23 млн барр/сут

Financial One01:45
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