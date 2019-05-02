Добыча нефти в России выросла в апреле на 2,4%ТАСС 06:04

Добыча нефти и газового конденсата в России в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 2,4%, до 45,975 млн т. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Добыча нефти в России выросла в апреле на 2,4%

Политика WikiLeaks серьезно обеспокоена состоянием здоровья Ассанжа Организация WikiLeaks и адвокаты ее основателя Джулиана Ассанжа серьезно обеспокоены состоянием его здоровья и условиями содержания в британской тюрьме.

Политика Зеленский рассказал, что общего у Украины и России Избранный украинский президент Владимир Зеленский поделился мнением о том, что общего осталось между Россией и Украиной.

Технологии Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.

Здоровье Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирением Японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.

Политика В Белоруссию поступила чистая российская нефть По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.

Политика Патриарх Кирилл прокомментировал трагедию в Одессе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал события в Одессе пятилетней давности, когда в результате стычек «антимайдановцев» и радикалов погибли 48 человек и более двух сотен пострадали.

Политика Преемница Меркель поддержала «Северный поток – 2» «Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет, мы поддерживаем этот проект», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что многие инвестиции уже реализованы в ходе строительства газопровода.

Происшествия Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".

Общество Мокрый снег и штормовой ветер обрушатся на Петербург В пятницу, 3 мая, в Петербурге пойдет мокрый снег и поднимется сильный ветер.

Шоу-бизнес Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.

Происшествия В ДТП в Калужской области пострадали девять человек После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.

Происшествия Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца.

Наука В Томске разработали первое отечественное ПО, независимое от Windows Специалисты Томского государственного университета готовы презентовать уникальное для России программное обеспечение, работающее независимо от Windows.

Шоу-бизнес Виктория Исакова показала редкое фото дочери Фото сделано в супермаркете: девочка забралась в продуктовую тележку и тщательно рассматривает товары на полках.

Шоу-бизнес Актер Джуд Лоу тайно женился на подруге Британский актер Джуд Лоу тайно женился в Лондоне на своей подруге Филлипе Коан.

Политика Дональд Трамп может посетить Турцию в июле Президент США Дональд Трамп хочет посетить Турцию в июле 2019 года — через месяц после своего визита в Европу, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Космос Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.

Политика Власти Испании назвали ошибкой признание Гуайдо Иглесиас отметил, что министр иностранных дел Испании Жосеп Боррель также считает неверным решением признание Гуайдо, несмотря на то, что официальных заявлений не делает.

Политика Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.

Футбол Лингард: «Было бы здорово, если бы „МЮ“ летом подписал Роналду» Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. Он провел за клуб 292 игры во всех турнирах и забил 118 голов.

Энергетика DEA Фридмана закрыла сделку по слиянию с Wintershall Немецкая нефтегазовая компания Wintershall (входит в концерн BASF) завершила слияние с Dea Deutsche Erdoel AG, которая подконтрольна группе LetterOne (L1, управляет активами владельцев «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом), говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте объединенной компании.

Финансы Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.