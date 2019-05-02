Энергетика

Добыча нефти в России выросла в апреле на 2,4%ТАСС 06:04

Добыча нефти и газового конденсата в России в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 2,4%, до 45,975 млн т. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
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В апреле 2019 года в России добыли нефти на 2,4% больше, чем в 2018 году

Красная весна13:20

Добыча нефти в России выросла в апреле на 2,4%

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Суточная добыча нефти в РФ в апреле снизилась до 11,23 млн баррелей в сутки

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Среднесуточная добыча нефти в РФ в апреле составила 11,233 млн барр в день

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Объем добычи нефти в России вырос в апреле на 2,4% и достиг 45,975 млн тонн

DP.RU08:12

Добыча нефти в РФ в апр 19г снизилась до 11,23 млн барр/сут

Financial One01:45
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