Энергетика
Добыча нефти в России выросла на 3,9%Коммерсантъ 01:44
Российские компании в январе увеличили объем добычи нефти и газового конденсата на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц было извлечено 48,11 млн тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ФГБУ «ЦДУ ТЭК». В сутки, в среднем, добывается 11,38 млн баррелей.
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Экспорт высокооктановых бензинов из РФ в декабре вырос на треть, а низкооктановых - рухнул
ИА Девон31 января в 23:02
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