Энергетика
Добыча нефти в России в I полугодии выросла на 2,5%Rambler News Service 04:14
Добыча нефти в России выросла в январе — июне 2019 года на 2,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 277,86 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК). Добыча нефти в России в июне составила 45,653 млн тонн.
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