Энергетика

Добыча нефти в России в I полугодии выросла на 2,5%Rambler News Service 04:14

Добыча нефти в России выросла в январе — июне 2019 года на 2,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 277,86 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК). Добыча нефти в России в июне составила 45,653 млн тонн.
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Добыча нефти в июне увеличилась на 0,8%, до 45,65 млн тонн

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Добыча нефти в России выросла в июне на 0,8%

ТАСС04:15

ТАБЛИЦА-Добыча нефти в РФ выросла в янв-июн 19/18гг на 2,5%

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Вести.Финансвчера в 08:18
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