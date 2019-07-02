Энергетика

Добыча нефти в России в I полугодии выросла на 2,5%Rambler News Service 04:14

Добыча нефти в России выросла в январе — июне 2019 года на 2,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 277,86 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК). Добыча нефти в России в июне составила 45,653 млн тонн.
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Добыча газа в РФ в январе-июне выросла на 3,5%

Финмаркет02:39

Все интегрированные компании РФ нарастили добычу нефти в июне, неинтегрированные - сократили

ПРАЙМ03:57

Добыча нефти в России в I полугодии выросла на 2,5%

Rambler News Service04:14

Добыча нефти в России выросла в июне на 0,8%

ТАСС04:15

ТАБЛИЦА-Добыча нефти в РФ выросла в янв-июн 19/18гг на 2,5%

Financial One02:55

Россия увеличила среднесуточную добычу нефти в июне

Вести.Финансвчера в 08:18
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:29, Вашингтон
Транспорт

Источник назвал причину отмены рейсов в Чехию

Во вторник стало известно, что "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полеты.
Обновлено в 03:22
Общество

В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость

Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко считает, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за жесткие слова в адрес местной жительницы.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Движение по трассе «Сибирь» в Тулуне возобновлено

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области, которое было прервано из-за подтопления, запущено в обе стороны в тестовом режиме.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 14 человек

Без вести пропавшими остаются 13 человек, 191 пострадавшему потребовалась госпитализация Количество погибших от паводков в Иркутской области возросло до 14 человек, 191 пострадавшему потребовалась госпитализация, еще 13 человек числятся пропавшими без вести, передает во вторник РИА Новости со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Воронежской области

Три человека погибли в ДТП в городе Лиски Воронежской области, еще один госпитализирован, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:28
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Авто

«Автостат» назвал десять самых доступных по цене автомобилей в России

Список самых доступных автомобилей в России возглавила Lada Granta со средней ценой 552,9 тыс. руб. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 03:49
Происшествия

Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне

Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Единоборства

Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Гаджеты

Появились изображения консоли Nintendo Mini Switch 2

Обновлено в 01:34
Происшествия

Глава Иркутской области: МЧС не сообщила властям о грядущем наводнении

Власти Иркутской области не были предупреждены оперативными службами о грядущем наводнении.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Александр Ревва с женой и дочками отдыхает в Барселоне

Вместе с женой Анжеликой артист воспитывает двух дочерей Алису и Амели.
Обновлено вчера в 05:50
Здоровье

Употребление рыбы может вызвать инсульт

Обновлено в 01:26
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 71,15 рубля.
Обновлено в 03:03
Экономика

Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию

ТАСС/ Полномочия генерального директора "Транснефть-Дружба" Игоря Павлова были прекращены с 24 июня, следует из списка аффилированных лиц "Транснефти".
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Петербурге украли Porsche у матери топ-менеджера «Газпромнефти»

Обновлено в 04:00
Политика

Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
Космос

Астрономы получили доказательства миграции астероидов

Обновлено вчера в 11:00
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие

Трамп заявил, что выведет войска из Афганистана, но оставит разведку

Американский лидер отметил, что военнослужащие США пребывают слишком долго в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

В Москве уборщица прогнала белого медведя веником

Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО

Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
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КоАП предложено отказаться от секс-услуг

Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

На Среднем Урале спасатели нашли девушку, пропавшую на озере Молтаево

Обновлено в 03:03
Здоровье

Врач посоветовал женщинам не менять кроссовки на шпильки в течение дня

Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром

Обновлено вчера в 17:28
Политика

Россия создала вакцину против лихорадки Эбола

Новая вакцина против лихорадки Эбола была разработана в России.
Обновлено в 02:31
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Chevrolet NIVA получила обновление

Автомобиль получил обновленное программное обеспечение электронного блока управления двигателем.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Увезут и изнасилуют: почему садиться в такси небезопасно

На сутки в сексуальное рабство 24 июня 2019 года 21-летняя жительница Санкт-Петербурга села в машину к таксисту, который представился Игорем.
Обновлено 29 июня в 08:37
Политика

В Токио объяснили введение санкций против Сеула подрывом доверия

В правительстве Японии заявили, что Сеул причинил большой ущерб двусторонним отношениям, что побудило Токио усилить контроль за экспортом ряда товаров в Южную Корею.
Обновлено в 01:22
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