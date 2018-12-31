Энергетика
Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%
Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%ТАСС03:57
Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду. В декабре добыча выросла на 4,5% - до 48,4 млн т.
ТАСС03:57
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
Происшествия
Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось до 36
Обновлено в 22:25
Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:03
Экономика
Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено в 22:03
Спорт
Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.
Обновлено в 21:52
Хоккей
Канада проиграла Финляндии в ОТ и вылетела с молодёжного ЧМ по хоккею
Обновлено в 22:34
Экономика
Apple объявила инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone
Темпы продаж iPhone упали в результате замедления экономического роста в Китае и торговой войны с США.
Обновлено в 19:25
Происшествия
В Магнитогорске извлекли из-под завалов тела еще двух погибших
В Магнитогорске, где всю новогоднюю ночь ни на минуту не прекращались работы по разбору завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме, спасатели достали из-под обломков стен тела еще двух жертв трагедии.
Обновлено 31.12.18 в 23:03
Происшествия
«Росбалт»: подозреваемого в шпионаже американца задержали при передаче списка сотрудников засекреченного ведомства
Гражданин США Пол Уилан, подозреваемый в шпионаже, был задержан в Москве при получении флеш-карты со списком всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств, передает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.
Обновлено в 16:00
Хоккей
Россия — Словакия 4:0 (1-й перерыв)
Обновлено в 22:10
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено в 12:05
Музыка
Юрий Лоза резко раскритиковал «Голубой огонек»
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено в 20:11
Энергетика
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ
На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:47
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Космос
Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны
Китайская беспилотная станция "Чанъэ-4" совершила мягкую посадку в районе Южного полюса Луны.
Обновлено в 23:23
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки
При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.
Обновлено в 19:21
Политика
Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР
Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 18:05
Общество
На курорты Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук»
Туристические райоы на юге Таиланда могут оказаться во власти надвигающегося тропического шторма «Пабук».
Обновлено в 09:17
Происшествия
Николай Дроздов попал в больницу с переломом
Обновлено в 14:54
Космос
Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule
Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
Обновлено в 18:18
Общество
Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей
Обновлено в 05:56
Политика
Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону
Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды
В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 30-летний мужчина получил смертельные травмы во время запуска фейерверка.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Автобус попал в ДТП в Тульской области
На федеральной трассе М4 «Дон» в Тульской области автобус Москва — Белгород попал в ДТП.
Обновлено в 21:29
Космос
Корабли «Союз» совершат рекордно длительные полеты к МКС
Обновлено в 20:16
Авто
Tesla отчиталась о рекордном производстве
Обновлено в 18:32
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не примет участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 11:23
Происшествия
СК начал проверку после падения рекламного щита в Петербурге
Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как три человека были госпитализированы из-за упавшего в среду вечером на Невском проспекте в Петербурга рекламного щита, сообщает главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
СМИ узнали о планах США сократить военное присутствие в Афганистане
Обновлено в 21:13
Хоккей
Сборная США обыграла чехов и вышла в полуфинал МЧМ-2019
В четвертьфинале американцы со счетом 3:1 обыграли команду Чехии. За США шайбы забросили Ноа Кейтс, Джош Норрис и Саша Хмелевски.
Обновлено в 22:25
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12