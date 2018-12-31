Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду. В декабре добыча выросла на 4,5% - до 48,4 млн т.

Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%

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