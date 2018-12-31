Энергетика
Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%
Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%ТАСС03:57
Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду. В декабре добыча выросла на 4,5% - до 48,4 млн т.
ТАСС03:57
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Энергетика
Армения заявила о сохранении внутреннего тарифа на газ из России
Внутренний тариф на подорожавший российский газ будет сохранен за счет сокращения издержек компании-поставщика «Газпром Армения», заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.
Обновлено в 10:03
Энергетика
Объемы добычи сланцевой нефти и газа в США отстают на 10% от прогнозов
Анализ продуктивности примерно 16 тыс. скважин 29 добывающих компаний в штатах Техас и Северная Дакота показал, что 3/4 прогнозов добычи сланцевой нефти и газа за 2014-2017 годы были слишком оптимистичными.
Обновлено в 13:44
Энергетика
Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:02
Энергетика
Украина в 2018 году сократила транзит газа на 7,1%
Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% — до 86 млрд 779,2 млн кубометров, свидетельствуют данные «Укртрансгаза».
Обновлено в 03:55
Энергетика
Тарифы на коммунальные услуги на Украине значительно подорожали
На Украине резко повысили цены на коммунальные услуги для населения. По отоплению тарифы подорожали на 23, 5% с 1 января этого года.
Обновлено в 04:16
Энергетика
АЭС России в 2018 году вышли на новый рекорд выработки электроэнергии
Российские атомные электростанции (АЭС, филиалы концерна "Росэнергоатом") в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии - 204,275 млрд кВт/ч.
Обновлено вчера в 09:53
Энергетика
Литва и «Газпром» договорились о поставках газа в следующем году
Литва и «Газпром» договорились о поставках газа в следующем году.
Обновлено 31.12.18 в 11:30
Энергетика
Розничные цены на бензин вырастут не более чем на 1,7%
С 1 января розничные цены на бензин в РФ вырастут не более чем на 1,7%. Соответствующие обязательства компании взяли на себя в рамках топливных соглашений, которые были подписаны с Минэнерго РФ и ФАС.
Обновлено в 08:08
Энергетика
«Совкомфлот» заказал на верфи «Звезда» три СПГ-танкера
Группа компаний «Совкомфлот» разместила на судостроительном комплексе «Звезда» заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов нового поколения, которые будут использовать экологически чистое газомоторное топливо (СПГ) в качестве основного.
Обновлено 30.12.18 в 19:19
Энергетика
Нефтяники Красноярского края установили рекорд по добыче нефти
Зубарев уточнил, что с осени в Госдуме обсуждается проект создания в Восточной Сибири нового нефтегазохимического кластера, который займется переработкой нефти, добываемой на месторождениях в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено 31.12.18 в 04:00
Энергетика
Зангане: Иран нарастит производство бензина
Иран увеличит производство бензина до ста миллионов литров в день, заявил министр нефти страны Биджан Намдар Зангане.
Обновлено 31.12.18 в 03:00
Энергетика
Сахалинский «Тритон» стал одним из крупнейших в мире
«Тритон» - месторождение «Газпром нефти» на шельфе Сахалина - вошло в тройку крупнейших нефтегазовых открытий года в мире.
Обновлено 29.12.18 в 18:23
Энергетика
Более 300 тысяч тонн нефтепродуктов Латвия отправит в резерв
Всего на резерв нефтепродуктов в Латвии будет потрачено 39 миллионов евро. Общий объем резерва должен составить 336 тысяч 440 тонн.
Обновлено 30.12.18 в 08:51
Энергетика
Стоимость тарифов ЖКХ выросла на 1,7%
Стоимость тарифов ЖКХ с 1 января 2019 года выросла на 1,7%. Цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства повысятся еще один раз - в июле.
Обновлено вчера в 02:46
Энергетика
Цена нефти поднялась на 3,8% из-за сокращения саудовских поставок
В первый день торгов 2019 года цена нефти поднялась на 3,8% и к 19:00 достигла $56,36 за баррель.
Обновлено в 13:46