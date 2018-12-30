Энергетика
Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%
Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%ТАСС03:57
Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду. В декабре добыча выросла на 4,5% - до 48,4 млн т.
ТАСС03:57
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Политика
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Происшествия
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Армия и оружие
Разработчик впервые показал фото нового самоходного орудия «Лотос»
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Происшествия
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Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как три человека были госпитализированы из-за упавшего в среду вечером на Невском проспекте в Петербурга рекламного щита, сообщает главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.
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Из-под завалов дома в Магнитогорске вытащили живого попугая
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Четыре человека погибли в среду в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области.
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Общество
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Общество
Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»
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Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
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