Энергетика
Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%
Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%ТАСС03:57
Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду. В декабре добыча выросла на 4,5% - до 48,4 млн т.
ТАСС03:57
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Политика
Помпео потребовал немедленно вернуть задержанного в Москве американца
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Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
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В ДНР заявили, что взяли в плен украинского силовика
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Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года.
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Происшествия
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Происшествия
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"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
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Обновлено в 07:39
Происшествия
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло
Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Лыжница Непряева завоевала серебро в масс-старте гонки Tour de Ski
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Автоспорт
Семья Шумахера выступила с заявлением в преддверии 50-летия гонщика
Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением в преддверии 50-летия немецкого гонщика. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Экономика
Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году на уровне 0-0,4%
Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).
Обновлено в 05:12
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В ходе работ по разбору завалов на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске был найден живой попугай.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске мальчика
Обновлено в 05:17
Происшествия
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Политика
Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Обновлено в 05:38
Происшествия
Власти отвергли связь между двумя ЧП в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал не верить слухам о связи двух инцидентов в Магнитогорске: обрушения подъезда жилого дома и пожара в маршрутке.
Обновлено в 07:58
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
На юго-востоке Москвы загорелся металлический ангар
Обновлено в 07:37
Происшествия
Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом
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Политика
Япония не будет переселять россиян при передаче Курил
При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
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Транспорт
В Москве выросли тарифы на проезд в общественном транспорте
В среду, 2 января, в Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте.
Обновлено вчера в 19:40
Наука
В Сибири начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя
В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Путин обсудил с Макроном внутриукраинский кризис
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил проблемы сирийского урегулирования и внутриукраинский кризис.
Обновлено в 07:55
Футбол
«Челси» подписал полузащитника «Боруссии» Пулишича
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Происшествия
В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Обновлено вчера в 13:53
Космос
На орбите разрушился спутник США 1998 года запуска
Развалившийся на орбите Земли американский спутник связи Orbcomm FM16 образовал 34 обломка, сообщают в 18 эскадрилье контроля космического пространства ВВС США 2 января в Twitter.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
Катер-перехватчик Украины появился в Азовском море
Обновлено в 03:59